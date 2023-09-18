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Tayvan ve Çin arasında gerilim düşmüyor! 'Karşılık vermek üzere uçak, gemi ve füzeler görevlendirildi'

18.09.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya'da tansiyon düşmüyor. Çin ve Tayvan arasındaki gerilimde Tayvan Savunma Bakanlığı, ülkenin çevresinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na ait 103 savaş uçağının tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Çin'e ait unsurlara karşılık vermek üzere uçak, gemi ve füze sistemlerinin görevlendirildiği açıklandı.

Tayvan ve Çin arasında gerilim düşmüyor! 'Karşılık vermek üzere uçak, gemi ve füzeler görevlendirildi'

Tayvan Savunma Bakanlığı, ülkenin çevresinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na ait 103 savaş uçağının tespit edildiğini duyurdu.

"UÇAK, FÜZE VE GEMİLER GÖREVLENDİRİLDİ"

Yapılan açıklamada, “Bugün 06.00 itibariyle Tayvan çevresinde 103 Çin Halk Kurtuluş Ordusu uçağı ve 9 Çin Halk Kurtuluş Donanması gemisi tespit edilmiştir. Tayvan Silahlı Kuvvetleri durumu izlemektedir ve bu faaliyetlere karşılık vermek üzere uçakları, donanma gemilerini ve karada konuşlu füze sistemlerini görevlendirmiştir” denildi.

"ÇİN'İN TOPRAKLARININ PARÇASIDIR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, uçuşlara ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, bunun diplomasiyi ilgilendiren bir mesele olmadığını belirterek yanıt vermekten kaçınmıştı. Sözcü Mao, "Tayvan Boğazı, Çin'in topraklarının parçasıdır, 'orta çizgi' diye bir şey yoktur." ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve ADIZ ile "orta çizgiyi" geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin ana karası ile Tayvan arasında ayrılık, Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Komünistler ve Milliyetçiler arasındaki yaşanan iç savaştan bu yana devam ediyor. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Bölgede yabancı ülkelerin askeri varlığına da karşı çıkan Çin, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan

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