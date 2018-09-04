TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile CHP’nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü.
Yurt gazetesinin haberine göre, Oya Berberoğlu’nun talebi üzerine TBMM’de gerçekleşen görüşmenin yapıcı ve umut verici geçtiği öğrenildi.
Nezaket ziyareti niteliğinde geçen ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı yeni görevinden dolayı tebrik ettiğini belirten Oya Berberoğlu, görüşmede Enis Berberoğlu’nun durumunun da gündeme geldiğini söyledi. Berberoğlu "Sayın Yıldırım’a samimiyeti, duyarlılığı, anlayışı ve Enis’le alakalı TBMM olarak yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
“BU HAKSIZLIĞIN ER GEÇ GİDERİLECEĞİNE İNANIYORUM”
Berberoğlu yaptığı açıklama da şunları kaydetti:
“Anayasal dokunulmazlığını tekrar kazanan Enis’in hak kısıtlamasının yapılan hataların yargı eliyle telafi edileceğine ilişkin umudumu koruyorum. Bu haksızlığın er geç giderileceğine inanıyorum. Zerre suçu olmadan hapse atılan Enis’in özgürlüğüne kavuşacağına, ülkemizdeki hukuk ayıbı olan bu durumun son bulacağına inanıyorum.”
Berberoğlu açıklamasında “Danıştay’ın eski başkanlarından Sayın Nuri Alan’ın Enis’in anayasal durumuyla ilgili yazdığı değerlendirme yazısında vurguladığı gibi ‘Yargıçların tarafsız olduklarına, peşin bir görüşle yola çıkmadıklarına inanıyorum. Ancak Anayasanın Geçici 20’nci maddesinin amacı dışında hatalı yorumu nedeniyle sanık yönünden ortaya çıkan sonuç çok ağırdır, tek kelime ile vahimdir. Söz konusu olan insan ve onun özgürlüğüdür. Sanığın bu karar nedeniyle, haksız yere içeride geçirdiği her günün, her saatin, her dakikanın manevi ağırlığı karara katılanların omuzlarındadır. Umarım Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi hatayı gidererek hukuka uygun bir karar verecek ve yargının üzerindeki bu yükü kaldıracaktır.’
Önümüzdeki günlerde Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin yapılan itiraza ilişkin kararanın açıklaması bekleniyor.
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