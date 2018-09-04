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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin umut verici olduğu öne sürüldü. Berberoğlu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, 'Anayasanın Geçici 20’nci maddesinin amacı dışında hatalı yorumu nedeniyle sanık yönünden ortaya çıkan sonuç çok ağırdır, tek kelime ile vahimdir' ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile CHP’nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü.

Yurt gazetesinin haberine göre, Oya Berberoğlu’nun talebi üzerine TBMM’de gerçekleşen görüşmenin yapıcı ve umut verici geçtiği öğrenildi.

Nezaket ziyareti niteliğinde geçen ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı yeni görevinden dolayı tebrik ettiğini belirten Oya Berberoğlu, görüşmede Enis Berberoğlu’nun durumunun da gündeme geldiğini söyledi. Berberoğlu "Sayın Yıldırım’a samimiyeti, duyarlılığı, anlayışı ve Enis’le alakalı TBMM olarak yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

“BU HAKSIZLIĞIN ER GEÇ GİDERİLECEĞİNE İNANIYORUM”

Berberoğlu yaptığı açıklama da şunları kaydetti:

“Anayasal dokunulmazlığını tekrar kazanan Enis’in hak kısıtlamasının yapılan hataların yargı eliyle telafi edileceğine ilişkin umudumu koruyorum. Bu haksızlığın er geç giderileceğine inanıyorum. Zerre suçu olmadan hapse atılan Enis’in özgürlüğüne kavuşacağına, ülkemizdeki hukuk ayıbı olan bu durumun son bulacağına inanıyorum.”

OYA BERBEROĞLU: TEK KELİMEYLE VAHİM

Berberoğlu açıklamasında “Danıştay’ın eski başkanlarından Sayın Nuri Alan’ın Enis’in anayasal durumuyla ilgili yazdığı değerlendirme yazısında vurguladığı gibi ‘Yargıçların tarafsız olduklarına, peşin bir görüşle yola çıkmadıklarına inanıyorum. Ancak Anayasanın Geçici 20’nci maddesinin amacı dışında hatalı yorumu nedeniyle sanık yönünden ortaya çıkan sonuç çok ağırdır, tek kelime ile vahimdir. Söz konusu olan insan ve onun özgürlüğüdür. Sanığın bu karar nedeniyle, haksız yere içeride geçirdiği her günün, her saatin, her dakikanın manevi ağırlığı karara katılanların omuzlarındadır. Umarım Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi hatayı gidererek hukuka uygun bir karar verecek ve yargının üzerindeki bu yükü kaldıracaktır.’

Önümüzdeki günlerde Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin yapılan itiraza ilişkin kararanın açıklaması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
her suçun bir bedeli VAR, MAĞDUR EDEBİYATI yokk öyle
MAĞDUR EDEBİYATI yemezler her suçu bir bedeli var
ne haksızlık hiç te değil; fetö adına iş yap Devletin istihbarat kurumunu ifşa ve padifize et sonra çok MAĞDUR EDEBİYATI yap, yok öyle her suçun bir bedeli VAR
ya sen görüşsen noluuuuur görüşmesen nolur!
Bu konu milli bir mesele MAĞDUR EDEBİYATI YOK
Bilmem neden hırsızlığı, Yapan değil bilen zalım?
Sn. Erdoğan hakimi 3. şahıslar aracılığıyla arayıp çıkarın Enis Beyi derse bunun önünde durabilecek güç varmı? Eğer yoksa demekki tersi halde Enis bey ve Selo Can içeride duruyor. O zaman bu güzelim ülkede hukuk varmı diye sorulur insana. Adamına göre hukuk; birilerinin oğlu yada damadı olsalardı kesinlikle dışarıda olurlardı.
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