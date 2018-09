TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

OYA BERBEROĞLU: TEK KELİMEYLE VAHİM

Berberoğlu açıklamasında “Danıştay’ın eski başkanlarından Sayın Nuri Alan’ın Enis’in anayasal durumuyla ilgili yazdığı değerlendirme yazısında vurguladığı gibi ‘Yargıçların tarafsız olduklarına, peşin bir görüşle yola çıkmadıklarına inanıyorum. Ancak Anayasanın Geçici 20’nci maddesinin amacı dışında hatalı yorumu nedeniyle sanık yönünden ortaya çıkan sonuç çok ağırdır, tek kelime ile vahimdir. Söz konusu olan insan ve onun özgürlüğüdür. Sanığın bu karar nedeniyle, haksız yere içeride geçirdiği her günün, her saatin, her dakikanın manevi ağırlığı karara katılanların omuzlarındadır. Umarım Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi hatayı gidererek hukuka uygun bir karar verecek ve yargının üzerindeki bu yükü kaldıracaktır.’

Önümüzdeki günlerde Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin yapılan itiraza ilişkin kararanın açıklaması bekleniyor.