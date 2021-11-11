TBMM Başkanı Şentop, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle tek tek görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, annelere karanfil verdi. Şentop, annelerin eyleminin; dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylem olduğunu söyledi.

"BURADAKİ EYLEM HEPSİNDEN FARKLI VE GÜÇLÜ BİR EYLEM"

Evlatlarına kavuşmak için bekleyen Diyarbakır annelerinin, 800'üncü gününü idrak ettiğini hatırlatan Şentop, "Bu süre içerisinde kararlı dik duruşlarıyla burada evlatlarına kavuşan anneler oldu, aileler oldu, hala bekleyenler var içlerinde. Tabi annelerin eylemi, dünyanın en etkili eylemidir. Burada gerçekleşen eylem için diyebiliriz ki dünyanın en sivil, en doğal, en güçlü eylemidir. Daha önce de teröre ve teröristlere karşı farklı ülkelerde eylemler olmuştur, oturma eylemleri olmuştur, büyük toplantılar, büyük yürüyüşler olmuştur fakat buradaki eylem hem kararlılığı itibarıyla hem de doğallığı, tabiiliği itibarıyla hepsinden farklı ve hepsinden güçlü bir eylem. Nitekim onun neticesinde evlatlarına kavuşan aileler oldu. Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler. İddialarına göre buradaki ailelerin, siyasi partilerin bu tür konularda evlatlarını ailelerinden, annelerinden koparılması, dağa gönderilmesi, terör örgütüne iletilmesi konusunda aracılık ettiğine dair iddialar çok vahim iddialardır ve şahit oldukları somut olayları da anlattılar. Bu konuda herkesin, kim olursa olsun, daha önce ne yapmış olursa olsun, bu evlatların ailelerine kavuşması için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Ben bu konuda devletimizin, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere herkesin, hepimizin buradaki annelerin yanında olduğumuzu, anneleri evlatlarına kavuşturmanın, dünyada yapılacak en büyük, en önemli iş olduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelen bütün gayretlerle her zaman onların yanındayız, onları destekliyoruz. Allah kavuştursun, Allah yardımcıları olsun" dedi.

"MEVZUATIMIZ VAR, BU ÇERÇEVEDE GEREKEN NEYSE YAPILACAK"

Ailelerden Süleyman Aydın, Bingöl'de şehit ailesine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Meclis'ten atılmasını istedi. Şentop ise kanunların ve mevzuatın olduğunu, bu çerçevede gereken neyse yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Ben aslında onu üniversitedeki konuşmamda çok açık bir şekilde dile getirdim. O konuya dair söylediklerim çok açık. Çok kısa bir anayasa bilgisi olan kişinin, benim o söylediğimde hükümeti yürütmeyi kastettiğim belli fakat yürütmeyle Meclis'le Meclis'in itibarıyla ilişkilendirilmesinin doğrusu ben biraz espri olmasını ümit ediyorum. Yoksa daha farklı şeyler, kötü şeyler düşüneceğim kavrayışla ilgili. Buna pek girmek istemiyorum fakat burada ifade edeyim. Bingöl'de yaşanan olay çok büyük üzücü bir olay, hepimizi kahretmiştir. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekillerinin kendisini seçen vatandaşla temasında bazen olumsuz, hoşumuza gitmeyen davranışlar, sözler olmuştur ama bu derecede vahim açık galiz bir hakaretin, bir küfrün bir milletvekili tarafından vatandaşa karşı dile getirilmesi çok vahimdir. Bununla ilgili olarak süreci takip ediyoruz. Ben dün şehit ailelerinden gelenler oldu, arayanlar oluyor sürekli tepki gösterenler var. Sonuç itibarıyla bir hukuk sistemi var Türkiye'de. Kanunlarımız var, mevzuatımız var, bu çerçevede gereken neyse yapılacaktır. Hukuki süreçler devam ediyor."

Kaynak: DHA



