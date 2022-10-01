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TBMM'de Erdoğan salona girerken yaşananlar dikkat çekti! Meclis kamerasına böyle yansıdı

01.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM, 3 aylık aranın ardından bugün yeniden açıldı. Yeni yasama yılının başlangıcı için düzenlenen tören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla devam etti. Erdoğan'ın konuşmak için kürsüye gelip Meclis'i selamladığı sırada salonda yaşanan dikkat çeken anlar Meclis kameralarına da yansıdı.

TBMM'de Erdoğan salona girerken yaşananlar dikkat çekti! Meclis kamerasına böyle yansıdı

Milyonların beklediği birçok önemli yasa teklifinin yoğun gündemine hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama yılı resmen başladı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önemli mesajlar verdiği konuşmasıyla açıldı.

ERDOĞAN MECLİS'İ SELAMLADI

Şentop'un konuşmasının ardından Genel Kurul salonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını gerçekleştireceği kürsüye yaklaşırken Meclis'teki milletvekillerini selamladı.

CHP VE HDP'DEN TEPKİ

Erdoğan'ın salona girip Meclis'i selamladığı sırada parti grupları birbirinden farklı tutumlar sergiledi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

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CHP ve HDP'li milletvekilleri ise Erdoğan'ın selamlaması sırasında ayağa kalkmadı.

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İstiklal Marşı'nın okunacağı anonsuyla beraber tüm milletvekilleri koltuklarından ayağa kalktı.

SON DAKİKA | TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yeni anayasa, ekonomi modeli, enflasyon ve asgari ücret...SON DAKİKA | TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yeni anayasa, ekonomi modeli, enflasyon ve asgari ücret...


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