TBMM'de Erdoğan salona girerken yaşananlar dikkat çekti! Meclis kamerasına böyle yansıdı

Milyonların beklediği birçok önemli yasa teklifinin yoğun gündemine hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama yılı resmen başladı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önemli mesajlar verdiği konuşmasıyla açıldı.
Şentop'un konuşmasının ardından Genel Kurul salonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını gerçekleştireceği kürsüye yaklaşırken Meclis'teki milletvekillerini selamladı.
Erdoğan'ın salona girip Meclis'i selamladığı sırada parti grupları birbirinden farklı tutumlar sergiledi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı.
CHP ve HDP'li milletvekilleri ise Erdoğan'ın selamlaması sırasında ayağa kalkmadı.
İstiklal Marşı'nın okunacağı anonsuyla beraber tüm milletvekilleri koltuklarından ayağa kalktı.