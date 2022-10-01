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SON DAKİKA | TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

01.10.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 6. Yasama Yılı, törenle açıldı. Meclis Başkanı Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldi. Konuşmasında birbirinden önemli noktalara değinen Erdoğan, yeni Anayasa konusunda çağrı yaparken seçimlerle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

SON DAKİKA | TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika:Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama yılı saat 14.00'te Genel Kurul ile başladı. Özel gündemle başlayan oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetirken açılış konuşmasını da yaptı. Önemli mesajlar veren Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, şunları söyledi:

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama yılının, sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bilindiği gibi bugün 27’nci dönem meclisimizin son yasama yılının açılışını yapıyoruz. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirerek bu yasama yılını da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum.

Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası çağlar ötesine varan kutlu bir mücadelenin adıdır. Bugün de sınır içi ve sınır dışında aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis atmıştır.

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"DÜNYANIN VE BÖLGEMİZİN TARİHİ GÜNLER YAŞADIĞI SEÇİMLERİ YAPACAĞIZ"

Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, asırlık dengelerin sarsıldığı siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız. Sizlerin üstlendiğiniz misyonun gereğini başarıyla yerine getirmiş bir kadro olarak milletimizin gönlünde yerinizi aldığınıza inanıyorum.

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YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni dönem Meclisimizin Türkiye'nin hakkı olan yeni Anayasa'yla buluşturarak darbe dönemlerinin izlerini sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlere hediye edeceğimiz kazanım olarak görüyoruz.

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Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

  1. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz.

Vatanımızı özgür, devletimizi kudretli olması için mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını tüm şehitlerimizi, minnetle şükranla yad ediyorum.

Bir devlet tarihi bir devir olarak değerlendirilir.

Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.

Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır.

KKTC'yle ilgili gelişmelerde de çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir. Türkiye, KKTC'nin haklı davasını desteklemeye devam edecektir.

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TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi Recep Tayyip Erdoğan

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