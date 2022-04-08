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TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

08.04.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadesini kullandı. Açıklamasının devamında Bakan Koca, "Asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır" dedi.

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve uzmanlık eğitimini, Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresine eşitleyen yasayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!" diyen Bakan Koca "Asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

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"GÖZÜNÜZ AYDIN ARKADAŞLAR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meclis'ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadelerini kullandı

"EŞİTSİZLİK ORTADAN KALKTI"

Açıklamasının devamında Bakan Koca "Uzmanlık eğitiminde adalet" diyerek özlük haklarındaki eşitsizliğin ortadan kalktığını belirtti. Koca, paylaşımında "Aynı sınavla Üniversite Hastaneleri veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenleme bu gece Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"ASİSTANLARDAN YÜKLENME VE KEFALET SENEDİ ALINMAYACAK"

Bakan Koca, asistanların üniversite ve bakanlığa bağlı hastanelerde eşit haklara sahip olacağını aktararak, "Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır. Meclisimizde kabul edilen düzenlemeyle, halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de Bakanlığımıza hizmet yükümlülüğü sona ermektedir. Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/ çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır. Sebep ne olursa olsun, eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur" dedi.

Kaynak: DHA

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