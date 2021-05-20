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TBMM'den 'Gazze' hamlesi! Filistin Alt Komisyonu kuruldu

20.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda önerge ile Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Komisyon İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırılarını inceleyecek.

TBMM'den 'Gazze' hamlesi! Filistin Alt Komisyonu kuruldu

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Filistin alt komisyonu kurma önergesi oy birliği ile kabul edildi. Komisyon üyeleri 3 gün içerisinde belli olacak. Yapılacak faaliyetlere ilişkin bir takvim ve yol haritası belirlenecek.

İsrail'in insanlık dışı saldırıları bütün yönleriyle alt komisyonda masaya yatırılacak. Bu kapsamda vahşete tanık olanların bilgilerine de başvurulması planlanıyor.Çalışmalar bir rapor haline getirilerek kamuoyu bilgisine sunulacak. Rapor, uluslararası toplantılarda muhataplara iletilecek.

Kaynak: TRT Haber

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

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