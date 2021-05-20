TBMM'den 'Gazze' hamlesi! Filistin Alt Komisyonu kuruldu

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Filistin alt komisyonu kurma önergesi oy birliği ile kabul edildi. Komisyon üyeleri 3 gün içerisinde belli olacak. Yapılacak faaliyetlere ilişkin bir takvim ve yol haritası belirlenecek.

İsrail'in insanlık dışı saldırıları bütün yönleriyle alt komisyonda masaya yatırılacak. Bu kapsamda vahşete tanık olanların bilgilerine de başvurulması planlanıyor.Çalışmalar bir rapor haline getirilerek kamuoyu bilgisine sunulacak. Rapor, uluslararası toplantılarda muhataplara iletilecek.

Kaynak: TRT Haber

