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TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi sonucu özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurul’unda Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar’a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

MHP’Lİ CELAL ADAN, ASKER SELAMIYLA GÖREVİ DEVRALDI

Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan, Sancar’ın yerine Genel Kurul oturumunu yönetmek üzere görevi devraldı. Adan'ın, asker selamı vererek görevi devralması dikkat çekti. Yargı Paketi üzerindeki görüşmeler, Genel Kurul’da devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel Kurulu Mithat Sancar HDP

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