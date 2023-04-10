TCG Anadolu kaç metre, özellikleri nelerdir? Yerli SİHA ve İHA'lara ev sahipliği yapacak: İşte TCG Anadolu gemisi özellikleri!

TCG Anadolu Gemisinin özellikleri arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkenin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. İşte TCG Anadolu özellikleri...
TCG Anadolu gemisi yapılan açıklamaya göre; araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.
Öte yandan TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği aktarıldı.
Yapılan açıklamaya göre; hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.
TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunduğu aktarıldı.
İşte TCG Anadolu gemisinin teknik özellikleri:
Gemi boyu ve genişliği: 232x32 m
Azami yükseklik: 58 m
Maksimum sürat: 21 knots
Hareket siası: 9.000 mil
Ağır yük garajı: 1.410 m²
Hafif yük garajı: 1.880 m²
Gemi havuzu: 1.165 m²
Hangar: 900 m²
Uçuş güvertesi: 5.440 m²
Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı
Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 Atak