TCG Anadolu kaç metre, özellikleri nelerdir? Yerli SİHA ve İHA'lara ev sahipliği yapacak: İşte TCG Anadolu gemisi özellikleri!

TCG Anadolu Gemisinin özellikleri arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkenin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. İşte TCG Anadolu özellikleri...

TCG ANADOLU GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

TCG Anadolu gemisi yapılan açıklamaya göre; araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Öte yandan TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre; hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.

TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunduğu aktarıldı.

TCG ANADOLU KAÇ METRE?

İşte TCG Anadolu gemisinin teknik özellikleri:

Gemi boyu ve genişliği: 232x32 m

Azami yükseklik: 58 m

Maksimum sürat: 21 knots

Hareket siası: 9.000 mil

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı

Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 Atak





