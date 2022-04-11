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TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 'genel af' çağrısı! Ramazan Bayramı'na işaret etti

11.04.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den gelen 'genel af' çıkışı dikkat çekti. Hariç bıraktığı suçlar dışında genel af çıkarılmasını isteyen Sarıgül, Ramazan Bayramı'na işaret etti.

TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 'genel af' çağrısı! Ramazan Bayramı'na işaret etti

TDP lideri Mustafa Sarıgül'den 'genel af' çağrısı geldi. Sarıgül kader mahkûmlarına şans verilmesini isteyerek "Ramazan Bayramı'nda aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım. Kimse Türkiye'de yaşadığı için mutsuz olmasın" dedi.

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TDP Genel Başkanı Sarıgül, parti genel merkezinde parti meclis üyeleri ile toplantıda buluştu. Toplantıda basına açıklamalarda bulunan Sarıgül, “Siyasi çıkar hesaplarını, kimin işine yarayacağı kaygılarını bir kenara bırakarak bir araya gelelim. Terör örgütü kurmak, yönetmek, terör suçları, uyuşturucu, cinsel saldırı ve istismar suçları, kadına karşı şiddet suçları hariç bir genel af çıkaralım. Kader mahkumlarına bir şans verelim. Ramazan Bayramı’nda aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım. Ülkemizin her köşesi mesut insanlar diyarı olsun. Hiç kimse Türkiye’de yaşadığı için mutsuz olmasın” diye konuştu.

“MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ LAZIM”

Asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşlarının açlık sınırının altında kalmayacak şekilde güncellenmesi gerektiğini belirten Sarıgül şöyle konuştu:

“Emeklilerimize bayramlarda verilen ikramiyeler asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Zincir marketlerle küçük esnaf arasındaki haksız rekabet esnafımızı batma noktasına getirdi. Acilen perakende yasasının çıkması lazım. Esnaf faturalarını ödeyemiyor, elektrikte esnaf tarifesi konması gerekiyor. Engelliler, öğretmenler, sağlık çalışanları atama bekliyorlar, atamaların derhal yapılması lazım. TBMM, sağlık çalışanlarının maaş ve çalışma şartlarıyla ilgili iyileştirmeleri içeren bir düzenleme yapıyordu, sonra çekildi. Sağlık çalışanları ve doktorlar hala bekliyor. Polis memurlarımız çok ağır şartlarda mesai yapıyorlar. Polislerin çalışma koşulları düzeltilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli, 3600 ek göstergeleri verilmelidir. Uzman erbaşların sivil memurluk, silah, sağlık, kıdem, atama gibi sorunları var. Bu mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. 3600 ek gösterge kanunu hemen çıkmalıdır.” (İHA)

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