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Tecavüzcüyü cinsel organından bıçaklayıp... Sonrası korkunç!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Avustralya'da 51 yaşındaki Grant Cassar isimli adam, daha önceden de tecavüz ettiği 35 yaşındaki Roxanne Eka Peters'ın evine izinsiz girip zorla beraber olmaya çalıştı. Ancak reddedildi. Zorlamasına rağmen Roxanne'yi ikna etmeyi başaramayınca bu kez kızıyla tehdit etti.

Yaşadıklarına daha fazla katlanamayan Roxanne, kızına istismarda bulunmasından korktuğu tecavüzcüyü mutfaktan aldığı bıçakla öldürdü. Önce cinsel organını bıçaklayan kadın, sapığı bıçak darbeleriyle tanınmaz hale getirdi. Sonrasında olanlarsa yaşananların gün yüzüne çıkmasına yardım etti.

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35 yaşındaki Roxanne Eka Peters, adamı reddetti. Saldırgan bu kez kadını kızı üzerinden tehdit etti.Tehdidi duyunca mutfak bıçağını kapan kadın, 51 yaşındaki Grant Cassar'ı kalbinden ve cinsel organından bıçakladı.
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Avustralya'yı çalkalayan olayda, adama defalarca bıçak darbesi indiren kadın, "Bana tecavüz etme" diye bağırdı.
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Saldırganın cesedini arabasının arkasına iple bağladı. 1,5 kilometreden fazla sokaklarda sürükledi, polis karakolunun yanından geçti.
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Sonunda tecavüzcünün cesedini yol kenarındaki bir hendeğe attı. Bir gün sonra bulunan cesette 60 bıçak izi vardı.
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Brisbane kentinde mahkemeye çıkan Peters, 10,5 yıl hapis cezası aldı ancak hafifletici sebepler nedeniyle 2020'de serbest kalacak.
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Saldırgan Cassar'ın yakınları mahkemeye girerken saldırganın kadını tehdit etmeden önce kendisine uyuşturucu pişirmesini istediği ortaya çıktı.
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Bir çocuk annesi kadını bağlayarak tecavüz etti. Saldırgan bir kez daha evine geldi, kapıyı kırıp içeriye girdi. Kadını yeniden ilişkiye zorladı.
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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Avustralya

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