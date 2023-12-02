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  4. Tehlike çanları çalıyordu! İSKİ'den müjdeli haber geldi

Tehlike çanları çalıyordu! İSKİ'den müjdeli haber geldi

02.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Yaz boyu devam eden sıcak ve yağışsız hava sonrası sonbahar döneminde de beklenilen yağışları alamadık. Birçok bölgede kuraklık önemli bir sorun haline dönüşmeye başlamışken İstanbul'da da barajlar alarm seviyelerine kadar düşmüş ve tasarruf uyarıları gündeme gelmişti. İSKİ baraj doluluk verilerini paylaştı. Buna göre kuvvetli yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk riskli seviyelerden hızla uzaklaştı.

Tehlike çanları çalıyordu! İSKİ'den müjdeli haber geldi

Türkiye genelinde kurak geçen sonbahar dönemi sonrasında birçok farklı il ve ilçede su sorunları ortaya çıkmıştı. İstanbul da kuraklıktan nasibini almış, baraj doluluk oranları yüzde 18'lere kadar çekilmişti. Yer yer su kesintilerinin de yaşandığı megakentte son iki haftadır artan yağış, barajlara da yansıdı. İSKİ sevindiren haberi paylaştı.

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ŞİDDETLİ SAĞANAKLAR CAN SUYU OLDU

11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 33.02'ye çıkmıştı.

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ORAN YÜZDE 33.46'YA YÜKSELDİ

Son 22 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 2 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 33.46'ya yükseldi.

Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 22 günde yüzde 17.28 artış sağladı.

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YAĞMURLU HAVALAR DEVAM EDECEK

Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

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kuraklık İSKİ barajlar doluluk
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