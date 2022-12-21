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Tehlikeli trend giderek yayılıyor! Mastürbasyon hakkında uyarı verildi

21.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene ilgi çekici trendler birçok kişinin hayatının riske girmesine sebep oluyor. Eğlenceli olarak görülen bu trendler sağlık için büyük risk oluşturabiliyor. Uzmanlar son zamanlarda giderek artan yılbaşı süsleriyle mastürbasyon yapma trendi hakkında uyarıyor. Bu süslerle yapılan mastürbasyon çok ciddi problemlere neden olabiliyor.

Tehlikeli trend giderek yayılıyor! Mastürbasyon hakkında uyarı verildi

Mastürbasyon sırasında oyuncak ve yabancı cisim kullanan kişiler bu durumdan zevk alsalar da yabancı cisimler büyük risk taşıyabiliyor. İngiltere'de yaşayan bir doktor, Noel zamanı geldiğinde süs eşyalarıyla mastürbasyon yapmanın tehlikeleri konusunda insanları uyararak bunun gerçek bir trend haline geldiğini belirtiyor. Jinekolog olan Dr. Sarah Welsh,"Noel süsleriyle mastürbasyon yapılması tavsiye edilmez" dedi.

AĞRIYA VE TRAVMAYA NEDEN OLABİLİR

"Noel süslerinin keskin yönleri veya mastürbasyon sırasında kırılabilecek parçaları olabilir, bu da ağrıya, travma riskine neden olabilir ve genellikle vajinanız için uygun değildir" diye uyardı. Noel şekerlemeleri bile "hijyen sorunları, parçalanma endişesi veya şeker kamışı gibi ürünlerin şeker içeriği nedeniyle" bir tehdit oluşturduğu konusunda bilinçli olunması gerekiyor.

VAJİNADAN UZAK TUTULMALI

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"Noel şekerlemesi gibi içinde şeker bulunan herhangi bir şey de vajinadan uzak durmalıdır çünkü bu, vajinal mikrobiyomun hassas ekosistemini bozar ve sizi vajinal pamukçuk enfeksiyonlarına yatkın hale getirebilir."

ARAŞTIRMALARA GÖRE BU TEHLİKEYİ YAPAN BİRÇOK KİŞİ VAR

Bu sözde seks oyuncakları ile kendinizi tatmin etmekten kaçınmak, basit görünebilir; ancak, bu talihsiz trend sanıldığından daha yaygın, 2013'te yapılan bir vaka çalışmasında insanların kendilerine cam süsler yerleştirdiklerinden bahsediliyor. Bu arada, bir sağlık görevlisi Facebook grubundaki bir sosyal medya gönderisi, bir şeker kamışı ve bir ağaç dekorasyonuyla doğaçlama yapan örneklerini ve her birinin grafik X-ışınlarını gösteren fotoğrafları anlattı. "Bu röntgenler, rektuma sıkışmış bir şeker kamışı ve bir Noel ağacı top süsü gösteriyor" dedi.

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Jam Press'in bildirdiğine göre, yalnızca 2021'de 25 ila 64 yaş arası kişilerin vücutlarına "dekorasyon eşyaları" soktuğu 13.213 vaka vardı. Uzmanlar, bu şenlikli yabancı nesnelerin kullanımını, Merriam-Webster'ın "yalnızca kişinin kendi vücudunun uyarılması yoluyla elde edilen cinsel tatmin" olarak tanımladığı "otoerotizme" bağladılar.

DEODORANT ŞİŞESİ VAKASI VAR

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Tehlike sadece yılbaşı süsleriyle sınırlı değil. Geçen sonbahar, bir Michiganlı , tıp camiasında "sondaj" olarak bilinen tuhaf bir cinsel tatmin girişimi sırasında idrar yoluna altı barbunya fasulyesi saplandı. Bu arada, eylül ayında, Hindistan'da 27 yaşındaki bir adam, iddiaya göre bir deodorant kutusunu poposuna soktuktan sonra hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı ve doktorlar kutuyu çıkarmadan önce üç hafta orada kaldı.


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