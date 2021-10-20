HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş

Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş

20.10.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi mahalleyi karıştırdı. Durumu ailesine anlatan kız çocuklarının yakınları şahsın iş yerinin camlarını kırdı. Olay yerine ekipler gelerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede esnaflık yapan 70 yaşındaki S.E. adlı şüphelinin, 11 yaşındaki S.Ç. ve 13 yaşındaki A.M. adlı iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Küçük kız çocuklarının durumu ailelerine anlatması üzerine mahallede hareketli saatler yaşandı.

TACİZCİNİN İŞ YERİNİN CAMLARINI KIRDI

Şüpheliye ve şüpheliye ait dükkâna saldıran kız çocuklarının yakınları, iş yerinin camlarını kırdı. Olay yerine hızlıca intikal eden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi linçten kurtararak olası bir faciayı da önledi. Cinsel taciz vakası toplumsal bir olaya dönüşmeden güvenlik güçlerince müdahale edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sorgusu devam eden şüphelinin karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, tacize uğradığı öne sürülen küçük kız çocuklarının yakınları ise sosyal medya üzerinden tepkilerini ifade eden paylaşımlarda bulundular.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
Marmara'yı bekleyen tehlike: Müsilaj yine kapıda!Marmara'yı bekleyen tehlike: Müsilaj yine kapıda!
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

İki ile uyarı! Öğle saatine kadar dikkat

İki ile uyarı! Öğle saatine kadar dikkat

Adriana Lima'dan şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Adriana Lima'dan şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.