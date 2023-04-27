TEKNOFEST'te Bayraktar Kemankeş sürprizi! Haluk Bayraktar paylaştı: 'İlk kez...'

İstanbul'da coşkusu başlayan TEKNOFEST'te Bayraktar Kemankeş sürprizi yaşandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesinin ilk kez TEKNOFEST 2023'te sergilendiğini açıkladı.

"TÜMÜYLE MİLLİ VE ÖZGÜN"

Haluk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez TEKNOFEST 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün." ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar, Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesiyle ilgili yaptığı paylaşımda şu bilgilere de yer verdi:

200 km+ operasyonel menzili

0.7 Mach dalış sürati

30 kg ağırlık

İşte Haluk Bayraktar'ın yaptığı paylaşım:

Bayraktar #Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez #Teknofest2023'te sergileniyor.



Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün.



????200 km+ operasyonel menzili

????0.7 Mach dalış sürati

????30 kg ağırlık.… pic.twitter.com/ndduQ64z7q — Haluk Bayraktar (@haluk) April 27, 2023



