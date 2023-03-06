HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Teknoloji dünyasının dikkatini çeken iddia! "Apple, yeni bir modelini hazırlıyor"

Teknoloji dünyasının dikkatini çeken iddia! "Apple, yeni bir modelini hazırlıyor"

06.03.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın bu yıl içinde M3'lü bir iMac piyasaya süreceği iddia ediliyor. Mark Gurman'a ait o iddiaya göre teknoloji devi, bu yılın ikinci yarısı gibi erken bir tarihte piyasaya çıkabilecek yeni bir iMac modeli hazırlıyor. Yeni iMac'in özellikleri hakkındaki iddialar ise dikkatleri üzerine çekiyor.

Teknoloji dünyasının dikkatini çeken iddia! "Apple, yeni bir modelini hazırlıyor"

Apple'ın bu yıl içinde M3'lü bir iMac piyasaya süreceği iddiası konuşulmaya başlandı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple'ın yeni iMac'i bir önceki modelle aynı şekilde 24 inç ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca, yeni donanımın 3nm işlemiyle üretilen daha güçlü bir M3 çip ile gelmesi bekleniyor.

AYNI RENKLERDE OLABİLİR

The Verge'ün haberine göre Gurman, yeni iMac'in en az üç ay içinde seri üretime girmesinin beklenmediğini, ancak bu yılın ikinci yarısında mavi, gümüş, pembe ve turuncu dahil olmak üzere selefiyle aynı renklerde gönderilmeye başlayabileceğini belirtiyor.

imac

Gurman yeni iMac'in "ileri bir geliştirme aşamasında" olduğunu ve Apple'ın şu anda "makinenin üretim testlerini yürüttüğünü" söylüyor. Bu, Gurman'ın 2023'te iMac'in piyasaya sürüleceğini ima eden önceki söylentileriyle de örtüşüyor.

Bu haber çok konuşulur: 'Apple, engelledi' Bu haber çok konuşulur: 'Apple, engelledi'
iPhone 15 hakkında çarpıcı sızıntı! Büyük dikkat çekti... iPhone 15 hakkında çarpıcı sızıntı! Büyük dikkat çekti...

Gurman tarafından açıklanan diğer ayrıntılar, iMac'in bazı dahili bileşenlerinin "yerlerinin değiştirilebileceğini ve yeniden tasarlanabileceğini" ve iMac'in standını ekrana monte etmek için kullanılan üretim sürecinin "farklı" olduğunu gösteriyor.

Gurman, Apple'ın yeni bir iMac'in yanı sıra yeni 15 inç MacBook Air, güncellenmiş bir 13 inç MacBook Air ve M2 Ultra çip ile donatılmış bir Mac Pro'yu da piyasaya sürmeye hazırlandığını söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak iddia... Counter-Strike 2 mi geliyor? Çok konuşulacak iddia... Counter-Strike 2 mi geliyor?
Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladıMeral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı
Kılıçdaroğlu teklifimi duyunca hiddetlenip ayağa kalktıKılıçdaroğlu teklifimi duyunca hiddetlenip ayağa kalktı
Anahtar Kelimeler:
Apple iMac

En Çok Okunan Haberler

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu!

Çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.