Teknoloji dünyasının dikkatini çeken iddia! "Apple, yeni bir modelini hazırlıyor"

Apple'ın bu yıl içinde M3'lü bir iMac piyasaya süreceği iddiası konuşulmaya başlandı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple'ın yeni iMac'i bir önceki modelle aynı şekilde 24 inç ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca, yeni donanımın 3nm işlemiyle üretilen daha güçlü bir M3 çip ile gelmesi bekleniyor.

AYNI RENKLERDE OLABİLİR

The Verge'ün haberine göre Gurman, yeni iMac'in en az üç ay içinde seri üretime girmesinin beklenmediğini, ancak bu yılın ikinci yarısında mavi, gümüş, pembe ve turuncu dahil olmak üzere selefiyle aynı renklerde gönderilmeye başlayabileceğini belirtiyor.

Gurman yeni iMac'in "ileri bir geliştirme aşamasında" olduğunu ve Apple'ın şu anda "makinenin üretim testlerini yürüttüğünü" söylüyor. Bu, Gurman'ın 2023'te iMac'in piyasaya sürüleceğini ima eden önceki söylentileriyle de örtüşüyor.

Gurman tarafından açıklanan diğer ayrıntılar, iMac'in bazı dahili bileşenlerinin "yerlerinin değiştirilebileceğini ve yeniden tasarlanabileceğini" ve iMac'in standını ekrana monte etmek için kullanılan üretim sürecinin "farklı" olduğunu gösteriyor.

Gurman, Apple'ın yeni bir iMac'in yanı sıra yeni 15 inç MacBook Air, güncellenmiş bir 13 inç MacBook Air ve M2 Ultra çip ile donatılmış bir Mac Pro'yu da piyasaya sürmeye hazırlandığını söylüyor.

