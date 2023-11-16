Teknoloji harikası Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü'yü sizin için inceledik

Evlerin demirbaş eşyalarından biri olan ütü, kıyafetlerinizin kırışık görünümüne son verirken giysilerinizin de daha hijyenik olmasını sağlar. Eskiyen ütünüzü değiştirmek istiyor ya da yeni eve çıkıyorsanız kaliteli bir ütü satın alabilirsiniz. Piyasadaki ütü modelleri içinde yüksek teknolojik özellikleriyle öne çıkan Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü'yü sizin için inceledik. Gelin, ürünün özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını birlikte görelim.

Yüksek Buhar Gücü: DST7510/80, yüksek buhar gücü sayesinde kıyafetlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde ütülemenizi sağlar. Bu, daha az zaman harcamanızı ve daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Çift Buhar Kontrolü: Ütünün üzerinde bulunan çift buhar kontrolü, farklı kumaşlar için ideal buhar ayarını yapabilmenizi sağlar. Böylece her türlü kumaşı güvenle ütüleyebilirsiniz. Kolay Temizlik: DST7510/80, kendini temizleyen bir özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde kireç birikmesi sorununu minimize eder ve ütünüzü daha uzun süreli kullanmanıza olanak tanır. Kireç Önleme Sistemi: Ütünün kireç birikmesini engelleyen özel bir kireç önleme sistemi bulunur. Böylece ütünüzün ömrünü uzatarak daha uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Dikey Ütüleme: DST7510/80, dikey ütüleme özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde asılı durumdaki kıyafetleri ütüleyebilir ve buharın kolayca nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz. Güvenlik Özellikleri: Ütü, otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenli bir şekilde kullanılabilir. Belirli bir süre kullanılmadığında kendini otomatik olarak kapatır ve enerji tasarrufu sağlar.

Sonuç olarak, Philips Azur DST7510/80 buharlı ütü, yüksek buhar gücü, çift buhar kontrolü, kolay temizlik, kireç önleme sistemi, dikey ütüleme ve güvenlik özellikleri gibi avantajlarıyla rahat ve etkili bir ütüleme deneyimi sunar.

Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü

Yüksek performans gösteren bu ütü hızlıca ısınıyor.

300 ml'lik ekstra geniş su haznesi sayesinde sürekli su doldurmanıza gerek kalmıyor. Tek seferde daha çok çamaşır ütülemek için bu ütü ideal.

Philips Azur ütünün temizlemesi de çok kolay. Hızlı kireç çözme sistemi olan bu ütü kolayca temizlenebiliyor. Ayrıca bunun sayesinde uzun ömürlü buhar performansı sağlıyor.

Bu ütünün özel SteamGlide tabanı, kıyafetlerde en iyi kayma performansını da sunuyor.

Philips Azur ütünün çizilmelere karşı dayanıklı tabanı var.

Damlama durdurma sistemi de çok iyi. Ütüleme sırasında leke oluşmasını engelleyen bu sistem sızıntıları önlüyor. Bu sistem sayesinde her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanız için bu ütü ideal!

3200 Watt gücü bulunan Philips Azur ütü 260 grama kadar şok buhar vererek inatçı kırışıklıkları kolayca giderebiliyor.

Bu ütünün en beğenilen özelliklerinden biri de güvenlik sistemi. Gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanan Philips Azur ütü, hareketsiz bıraktığınız anlarda hemen, arka kısmı üzerindeyken ise 8 dakika sonra otomatik kapanıyor.

Philips Azur DST7510/80 Buharlı Ütü'nün öne çıkan teknik özellikleri

300 ml su haznesi kapasitesi

Damlama önleyici

360 derece kablo dönüş özgürlüğü

Musluk suyu kullanılabilir

2 metre güç kablosu uzunluğu

Tutma yerinden buhar ayarı seçimi

Çizilmeye karşı dayanıklı taban

Otomatik kapanma

Gösterge ışığı

Peki, kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok satanlardaydı. Yorumlara bakarak aldım ben de. 2 sefer kullanarak yorum yazıyorum. Fiyat olarak Amazon uygundu. Tefal marka ütüden bu ütüye geçtim. Benim için çok iyi oldu. Yüksek buhar seviyesinde kullanmama rağmen suyu bütün çamaşırlara yeterli oldu. Daha önce bu kadar çamaşır için tekrar su koymam gerekirdi. Ütü bitince içinde su kaldı hatta. Kırışıklıkları güzel açtı. Kumaş ayarını kendiniz yapıyorsunuz. Önceki ütüde de aynıydı benim için sorun değil. Kablo boyu da yeterli. Daha uzununu isteyenler başka modeline bakabilir. Ağır değil. Eli yormuyor. Benim eski ürünüm daha küçüktü ama aynı ağırlıktaydı."

"Ürün gerçekten çok başarılı. Çok iyi kırışık açıyor. Ağır diyenler olmuş, ütüyü kaldırmıyorsun ki kayıyor zaten. Kaldı ki hafif olsa kırışık açmaz. Bir önceki ütümüz de Azurdu, 14 yıl kullandık keyifle. Not: Fişi 2 metre. 3 metre değil."

"Amazon'dan alışveriş yapmanın kalitesiyle ürünün kalitesi birleşince çok söze gerek yok. Ürün başarılı ve çok hızlı teslimat."

"Diğer muadil ürünleri bilmiyorum, ancak bu ürün her anlamda mükemmel. Ütülemesi çok basit, ağırlığı sayesinde ekstra güç kullanmaya gerek yok, buharı çok güçlü, ayrıca ütüleme sonrası giyilen elbiseler uzun süre kırışmıyorlar. 2-3 defa giyilseler dahi, her kullanım öncesi ütülemeye gerek kalmıyor."

Kaynak: Onedio

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