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Teknoloji yarışmasında "tarihi" görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

TEKNOFEST 2019'a katılacak teknoloji takımları "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nda su altındaki hünerlerini sergileyecek - Sembolik bir görev olan "denizaltı kurtarma görevi", 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde icra edilecek

GÖKSEL YILDIRIM - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2019) katılacak teknoloji takımları "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nda su altındaki hünerlerini sergileyecek. Sembolik bir görev olan "denizaltı kurtarma görevi", 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu TEKNOFEST 2019'da, ASELSAN desteğiyle yapılacak İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, geleceğin su altı teknolojilerine öncülük edecek. Yarışmada takımlar, kablo kontrollü ve otonom araçlarıyla su altındaki yeteneklerini sergileyecek.

Başvuruları 28 Şubat'ta sona erecek yarışmada, uzaktan kumandalı görevler ile daha önceki yarışmadan farklı olarak ilk defa otonom görevler de icra edilecek. Deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla tanımlanan su altı temizlik görevinin yanı sıra, denizaltı kurtarma görevi ile tarihte önemli yere sahip olan Dumlupınar denizaltısı ve denizaltıdaki şehitlerin anısı yaşatılacak.

Lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin takımlar halinde katılabileceği yarışma, "temel" ve "ileri" olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Lise düzeyindeki katılımcılar iki kategoriden herhangi birine veya her ikisine, yüksek öğretim düzeyindeki katılımcılar ise sadece ileri kategoriye kayıt yaptırabilecek.

Temel kategoride yarışacak takımlar uzaktan kontrollü su altı araçları ile engel geçiş, harf tanımlama ve su altı temizlik görevlerini yerine getirecek.

İleri kategoride yarışacak takımlar ise uzaktan kontrollü su altı araçları ile su altı temizlik ve denizaltı kurtarma görevlerini gerçekleştirecek. Sembolik bir görev olan denizaltı kurtarma görevi, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde icra edilecek.

İleri kategoride yer alacak takımların uzaktan kontrollü görevlerin yanında engel geçiş, hedef tanıma ve denizaltının tespit edilerek su altı aracının denizaltının yakınına konumlanması görevlerini otonom olarak yerine getirmesi beklenecek. Yarışmada, bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek otonom görevleri başarıyla tamamlayan takımlar puanlamada avantajlı olacak.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kapsamında belirtilen görevleri en iyi şekilde yerine getirerek dereceye girecek takımlara iki kategoride de ödüller verilecek.

Temel kategoride birinciliğe ulaşacak takım 30 bin lira, ikinci takım 20 bin lira, üçüncü takım 10 bin lira; ileri kategoride ise birinciliği elde edecek takım 40 bin lira, ikinci takım 30 bin lira, üçüncü takım ise 20 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmanın hedefleri arasında, kritik üslerin korunması gibi askeri alanlarda kullanımı yaygınlaşmakta olan insansız su altı araçlarına yönelik teknolojilerin geniş bir tabana yayılmasına öncülük edilmesi de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması TEKNOFEST

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