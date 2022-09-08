Tekrar tekrar sürmekten sıkılanlar için uzun saatler kalıcı en iyi ruj önerileri

Özellikle gün içerisinde tazeleyemediğiniz rujunuzun akşama doğru dağıldığına ve silindiğine çok kez şahit oldunuz, değil mi? Yemek yerken, bir şeyler içerken dudağınızdan silinen ya da dağılan rujlar zaman zaman keyif kaçırabilir. Bu durumun en güzel çaresi de makyajınızda kalıcı ruj kullanmak. En iyi kalıcı ruj markalarını ve ürünlerini sıraladığımız listede kendinize en uygun seçeneği bulacağınızdan eminiz!

1. Mükemmel kokusuyla: L'Oréal Paris Les Macarons Likit Mat Ruj 820 Praline De Paris

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En iyi kalıcı mat ruj söz konusu olduğunda kesinlikle L'Oréal Paris Les Macarons Likit Mat Ruj 820 Praline De Paris'den söz edebiliriz. Renginin güzelliğiyle kendisine âşık eden ürünün her zevke göre tonları bulunuyor. Leziz makaron kokusuyla sizi kendinizden geçirecek ruju, dudak kıvrımlarınıza oturan ergonomik uygulama ucuyla çok kolay bir şekilde sürebilirsiniz. Gün boyu kalıcı etkisiyle tazeleme ihtiyacı duymayacağınız mat bitişli ruj, sizi kendinizden emin ve çekici gösterecek. Ayrıca "En kalıcı ruj hangisi?" sorunuza cevabı da L'Oréal Paris Les Macarons sayesinde bulabileceksiniz!

2. Benzersiz bir deneyim: Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj 15 Peachy

Hem parlak hem kalıcı ruj kadınlar için sadece bir hayaldi. Ta ki Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj çıkana kadar! Ürünün sürümü ise diğer kalıcı rujlardan farklı. Peki, bu kalıcı ruj nasıl sürülür? Öncelikle ruju çalkalamanız gerekiyor. Sonrasında ruju sürebilirsiniz. İşte, bu kadar kolay! Yeme, içme ve bulaşmaya dayanıklı olan ruj; 16 saate kadar kalıcı etki ve süper parlaklık sağlıyor. "Kalıcı rujun yorumları nasıl?" diye baktığınızda ise ürünün parlak olmasına rağmen asla yapışkanlık hissi yaratmadığını göreceksiniz.

3. Dudaklarda dövme etkisi: Yves Saint Laurent Tatouage Couture Likit Ruj - 15 Violet Conviction

Her kalıcı ruj gün boyu etkili olmayabilir. Bunun için ruj alırken ürün etiketinde yer alan "Kalıcı ruj ne kadar kalır?" konusundaki bilgilendirmeye de dikkat etmelisiniz. Örneğin; Yves Saint Laurent Tatouage Couture Likit Ruj - 15 Violet Conviction, sürdüğünüz andan itibaren sekiz saat boyunca size eşlik etmek üzere tasarlanmış bir ürün. Yoğun renk pigmentasyonuna sahip ruj, mat oluşu sayesinde de dudaklarda dövme etkisi yaratıyor. Fakat endişe etmeyin. Tüm yoğunluğuna rağmen ürünün özel formülü sayesinde dudaklarınızda ruj yokmuş gibi hissedeceksiniz.

4. Soft renkleri sevenler için: Essence Stay 8H Matte Likit Ruj 01

Daha önce kalıcı ruj kullanmadıysanız uygun fiyatlı kalıcı ruj önerisi olarak Essence Stay 8H Matte Likit Ruj 01'i denemenizi tavsiye ederiz. Mat bitişli ve likit formda olan ruj, sekiz saate kadar dayanabiliyor. Farklı renk seçenekleri bulunan ürünün en çok tercih edilenleri arasında 01 numaralı olan bulunuyor. Zengin içeriğe sahip doğal bir görünüm oluşturan ruj, uzun saatler boyu dağılmadan kalıyor. Soft renklerden ve sade makyajlardan hoşlanıyorsanız bu ruj tam sizlik! Ürünün hayvanlar üzerinde test edilmemiş olması da apayrı bir güzellik.

5. Yoğun renk etkisiyle: NYX Professional Makeup Shine Loud High Shine Lip Color Magic Maker - Dudak Parlatıcısı

"Kalıcı ruj nasıl yapılır?" sorusuna cevap niteliğinde olan NYX Professional Makeup Shine Loud High Shine Lip Color Magic Maker - Dudak Parlatıcısı, tüm makyajseverlerin aklını başından alabilir. Tek sürüşte yoğun pigmentasyon ve yoğun renk etkisi veren ruj, 16 saate kadar kalıcı etkiye sahip. Dudaklarda nemli bir bitiş sağlayan ruju iki farklı ucuyla üç farklı şekilde kullanabilirsiniz. Nasıl mı? İsterseniz sadece gloss ya da sadece ruj tarafını isterseniz ikisini birden kullanarak parlak ve renkli dudaklara sahip olabilirsiniz.

6. Farklı renk seçenekleriyle: Lancome L'absolu Rouge Drama Ink Yoğun Renk Sağlayan Kalıcı Yarı Mat Likit Ruj 500

İkonik lüks tasarıma sahip Lancome L'absolu Rouge Drama Ink Yoğun Renk Sağlayan Kalıcı Yarı Mat Likit Ruj 500, yoğun pigmentli yapısı ve ultra ince hissiyle dudaklarınızda hiçbir ürün yokmuş gibi rahat kullanım sağlıyor. Oldukça kolay bir şekilde kullanılabilen rujun aplikatörü dudaklarınıza yetecek miktarda ruju alıp yayabilmenizi sağlıyor. Dünya çapında tercih edilen markanın Drama Ink serisinin fiyatı diğer kalıcı rujlara göre biraz pahalı olsa da ürünü kalıcı ruj yaptıranlar bile satın almak isteyecek. Üstelik sekiz saat kalıcı rujun tam 14 farklı renk seçeneği bulunuyor.

7. Çift yönlü kullanım: Rimmel London Provocalips Kiss Proof Lip Colour 730-Make You

Bu kadar kalıcı ruj tavsiyesi vermişken Rimmel London Provocalips Kiss Proof Lip Colour 730-Make You'ya değinmeden geçmek olmaz. İki uçlu bu ürün şu şekilde kullanılıyor: İlk olarak renkli olan kısmı sürüp 60 saniye boyunca dudaklarınızı birbirine değdirmeden bekleyin. Ardından rengi ve nemi sabitlerken ışıltı eklemesi için rujun diğer tarafını uygulayın. Dudakların gergin ve kuru olmadan pürüzsüz ve nemli kalmasını sağlayan ruj, 16 saat boyunca silinmiyor. "Kalıcı ruj nasıl çıkar?" diye de endişe etmeyin. Ürünü, yağ bazlı bir makyaj temizleyiciyle kolayca çıkarabilirsiniz.

8. Sonbahar ile uyumlu: Pastel Daylong Lipcolor Kissproof

Renginin güzelliğini gördüğünüz anda satın almak isteyeceğiniz Pastel Daylong Lipcolor Kissproof, sonbahar mevsiminin renkleriyle de uyum sağlıyor. Adından da anlaşılacağı üzere uzun süre kalıcı olan rujun rengi dudağınızda değişime uğramıyor ve aynı şekilde kalıyor. Yine de rengi sabitlemek istiyor ve "Kalıcı ruj için ne yapmalı?" diye düşünüyorsanız rujunuzu sürmeden önce dudağınızı nemlendirerek ya da pudralayarak daha uzun süre kalıcılık yakalayabilirsiniz. Hayvanlar üzerinde test edilmeyişiyle artı puan kazanan ürünü kalıcı makyajlarınızda kesinlikle tercih edebilirsiniz.

9. Uygun fiyatlı bir seçenek: Sword & Shield Super Stay Matte Ink Unnude Likit Mat Ruj No:04

Kiremit tonlarını sevenleri kendisine çekecek Sword & Shield Super Stay Matte Ink Unnude Likit Mat Ruj No:04, uygun fiyatlı oluşuyla sıkça tercih ediliyor. Kiremit hariç beş farklı renk seçeneği olan ruj, 16 saate kadar dudaklarınızda silinmeden kalıyor. Sword & Shield markalı rujunuzu sürerken giysinize değmesi ve lekelenmesi gibi ufak kazalar yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda çoğu kişinin aklında "Kalıcı ruj lekesi nasıl çıkar?" diye bir soru oluşabilir. Bunun için en yaygın yöntemlerden biri bulaşık deterjanı kullanmak. Lekelenen bölgeyi ıslatın ve deterjan dökün. Çok hafif bir şekilde fırçaladıktan sonra lekeli kısmı yıkayın.

10. Rengi sizi yanıltmasın: Tikatti Renk Değiştiren Sihirli Kuru Ruj

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Listeyi ezberleri bozan Tikatti Renk Değiştiren Sihirli Kuru Ruj ile sonlandırıyoruz. Likit rujların aksine kuru bir yapıda olan, yeşil görünmesine rağmen asıl rengini dudağınıza sürdüğünüzde alan ruju çok beğeneceksiniz. Gün boyu kalıcılığı ile canlı bir görünüm yakalayacağınız rujun içerisinde doğal maddeler bulunuyor. Cilt onarıcı ve besleyici özelliğiyle dudakları kurumalardan ve çatlamalardan da koruyor. Yemek yerken, su içerken hiçbir şekilde bozulmayan ve dağılmayan sihirli ruj; dudaklara dolgunluk hissi de veriyor.