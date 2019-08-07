"Tekstil mühendisliğinde doluluk oranı yüzde 92'ye yaklaştı"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2018'de yüzde 41,2 olan üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümlerindeki doluluk oranının öğrencilere burs ve istihdam teşviki sağlanmasına yönelik sektörle yürütülen iş birliği sonucunda bu yıl yüzde 91,9'a çıktığını bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YÖK ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) arasında imzalanan iş birliği protokolünün meyvelerini verdiğini belirtti.

Bunun üniversite sanayi iş birliğinin iyi bir örneği olduğunu aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Tekstil mühendisliği doluluk oranı 2018 yılında yüzde 41,2 iken bu yıl doluluk oranı İTKİB'in verdiği destekle yüzde 91,9'a yükselmiştir. Böylelikle çeşitli üniversitelerden 398 aday ilgili programa yerleşmiştir. Tekstil ve deri mühendisliğini seçen öğrencilerimize başarılar diliyorum. İTKİB yetkililerine bu başarıya sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Mayıs ayında imzalanan YÖK - İTKİB Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tekstil ve deri mühendisliği bölümünü tercih edip, yerleşen öğrencilere sektör temsilcileri tarafından gerekli şartları sağlamaları halinde eğitim bursu ve istihdam imkanı sağlanması kararlaştırılmıştı.

