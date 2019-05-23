Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi’nin spor kulübünde çalışmalarını yürüten Bayrampaşalı Ömer Çayır, Ukrayna Açık Uluslararası Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi bünyesinde kurulan Bayrampaşa Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü; basketbol, izcilik ve tekvando branşlarında geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Kulübün başarılı sporculardan Bayrampaşalı Ömer Çayır, Türkiye’yi temsilen katıldığı Ukrayna Açık Uluslararası Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Göstermiş olduğu performans ile Milli takıma seçilen Ömer Çayır Bayrampaşa Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü’nü bundan sonraki yarışmalarda milli forma ile de temsil edecek.

