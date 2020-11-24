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  4. Telefon dolandırıcılarına operasyon! Havalandırma boşluğunda yakalandı

Telefon dolandırıcılarına operasyon! Havalandırma boşluğunda yakalandı

24.11.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis' veya 'savcı' olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği yalanıyla dolandırdıkları iddia edilen 30 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında, yangın merdivenlerini kullanarak, kaçmaya çalışan şüpheli, havalandırma bölümünde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmasıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki çalışması sonucu mağdurlarda 'kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği' senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturarak, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

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Hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 30'u, gözaltına alındı. Operasyon sırasında, adreslerden birinde, yangın merdivenlerini kullanarak, kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde havalandırma bölümünde yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 tabanca ve tabancalara ait 10 fişek ile dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda dijital belge, telefon ve SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, operasyonda adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

DHA

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