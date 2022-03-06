HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Telefoncu esnafının kâbusu oldu" denilmişti! "Kırmızı montlu dolandırıcı" Isparta’da yakalandı

"Telefoncu esnafının kâbusu oldu" denilmişti! "Kırmızı montlu dolandırıcı" Isparta’da yakalandı

06.03.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de Elektronik Fon Transferi (EFT) yöntemiyle bazı telefoncuları dolandırdığı iddia edilen ve esnaf arasında "kırmızı montlu dolandırıcı" olarak adlandırılan şüpheli, Isparta’da polis ekiplerine yakalandı.

"Telefoncu esnafının kâbusu oldu" denilmişti! "Kırmızı montlu dolandırıcı" Isparta’da yakalandı

İddiaya göre, Eskişehir’deki çok sayıda telefoncuya marka ve model belirtip cihaz satın almak için giden E.B. isimli şahıs bazı esnafları dolandırdı. Satın almak istediği cihazın ücretini EFT yoluyla satıcının hesabına gönderdiğini ve dekont gösterdiğini belirten telefoncu esnafı, şahsın uyguladığı yöntemi anlattı. Şüphelinin para gönderildiğine dair dekont gösterdikten sonra cihazı alarak işletmeden ayrıldığı belirtildi. Kentteki telefoncular, şüpheli şahsı kendi aralarında "kırmızı montlu dolandırıcı" olarak adlandırdıklarını ifade etti. Aynı şahsın farklı esnaflardan 5 cihaz aldığı öğrenildi.

AW560576_02

ISPARTA OTOGARI’NDA YAKALANDI

Kentteki Hamamyolu Caddesi’nde bulunan bir telefoncudan 9 bin TL değerindeki cep telefonunu satın almak isteyen ve EFT yoluyla parayı gönderip “az sonra hesaba geçecek” diyerek oyalayıp tezgâh üzerindeki telefonla birlikte işletmeden ayrılan şüpheli yakalandı. Bölge esnafı tarafından ‘kırmızı montlu dolandırıcı’ olarak da adlandırılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın başka bir ilde olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda şüpheli E.B. Isparta Otogarı’nda yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan yangın! Çatıyı saran alevler 3 binada hasara yol açtıKorkutan yangın! Çatıyı saran alevler 3 binada hasara yol açtı
Rusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdiRusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdi
Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık akıllı telefon Eskişehir Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri!

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Yatakta göğüs dekoltesini paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'

Yatakta göğüs dekoltesini paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...

ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...

Flaş ayçiçek yağı açıklaması!

Flaş ayçiçek yağı açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.