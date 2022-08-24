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  4. Telefondaki kişiye 'Aksaray'ı toplayın gelin' deyip polisi tehdit etmişti! Cezası belli oldu

Telefondaki kişiye 'Aksaray'ı toplayın gelin' deyip polisi tehdit etmişti! Cezası belli oldu

24.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da aracının muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edilince polislere tehdit ve hakaret yağdıran Tayfur İ.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sigortasız araç kullanmak' ve 'muayenesiz araç kullanmak'tan 4 bin 270 lira ceza kesildi. Ehliyetsiz de olan Tayfun İ., telefonda konuştuğu kişiye ''Aksaray'ı toplayın gelin. Bunların kaşıntısı var" diyerek polisi tehdit etmişti.

Aksaray'da, polis ve bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edildi. Sürücü Tayfur İ.'nin de ehliyetinin olmadığı anlaşılınca ekipler, otomobili otoparka çektirmek istedi.

"AKSARAY'I TOPLAYIN GELİN''

Bunun üzerine ekiplere direnen Tayfur İ., cep telefonuyla birini arayıp, "Aksaray'ı toplayın gelin. Bunların kaşıntısı var" diyerek polisleri de tehdit etti. Tayfur İ. gözaltına alınırken araç da çekiciyle otoparka çekildi.

Tayfur İ.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sigortasız araç kullanmak' ve 'muayenesiz araç kullanmak'tan 4 bin 270 lira ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından Tayfur İ. serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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