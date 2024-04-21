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Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı! "Mağdur edildim... Tazminat davası açacağım"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
21.04.2024 10:42
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Yere düşüp kırılan telefonu tamir ettirmek istedi, hal böyle olunca telefonu tamir ettirmek için bir firmaya yolladı ancak bin pişman oldu. İddiaya göre telefon önce 2 ay verilmedi, teslim edildiğinde ise hala kırıktı. İddiaya göre o telefon tamircisi firma, telefonun yapılması için 2 bin 500 TL almıştı. Tamir mağduru olduğunu iddia eden adam isyan etti.

Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı! "Mağdur edildim... Tazminat davası açacağım"

Akıllı telefonlar gündelik hayatımızın bir parçası ancak bazen bozulabiliyor ya da yere düşüp hasar görebiliyorlar. İddiaya göre tamir mağduru olan adamın da başına tam olarak bu geldi. Show Haber'in haberine göre o adam, yere düşüp kırılan telefonunu tamir için kurumsal gibi görünen bir firmaya yolladı ama bin pişman oldu.

2 BİN 500 TL ALDILAR AMA...

İddiaya göre o adam yaklaşık 2 ay önce telefonunu tamir ettirmek için telefoncuya verdi. İddiaya göre o telefon tamircisi firma, adamdan telefonun yapılması adına 2 bin 500 TL aldı. Ama iddiasına göre o firma telefonunu tamir etmedi.

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"2-3 GÜN İÇERİSİNDE BİZE GÖNDERİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Adam, "Oğlumun telefonu vardı. Telefonu düşünce bozuldu. Biz de internetten bir servise gönderdik. 2-3 gün içerisinde bize gönderileceğini söylediler. Telefon gönderilmedi. Oyaladılar, vermediler." şeklinde konuştu.

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İddiaya göre telefonu verdiklerinde ise telefon hala bozuktu. Akıllı telefon tamire gönderilmeden önce iddiaya göre kamerasındaki camı kırılmıştı. Ama iddiaya göre tamirden geldikten sonra da telefonun camı hala kırıktı.

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"TELEFONUM BOZUK ŞEKİLDE GÖNDERİLDİ"

Tamir mağduru adam, "Telefonum bozuk şekilde gönderildi, yapılmadan aldım. 3. gün bana dediler ki; 'Turgay Bey, telefonunuz profesyonel ekipler tarafından söyledik, aciliyetini belirttik' dediler." ifadelerini kullandı.

İddiaya göre Küçükçekmece'deki o firma aradığında ise müşteri temsilcisine ulaşmak mümkün olmadı.

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"DOLANDIRILDIM"

Tamir mağduru adam ise "Dolandırıldım, ben zaten dolandırıcılıktan bunları şikayette bulundum." dedi. Tamir mağduru adamın anlattığına göre, suçu da kargo firmasına atmışlardı.

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"MAĞDUR EDİLDİM" DEDİ, İSYAN ETTİ

O adam, "Mağdur edildim, ben bu 2 bin 500 TL'nin geri iadesini istiyorum. Zaten bunlara tazminat davası açacağım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık telefon
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