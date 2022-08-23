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Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

22.08.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır kadınların en çok tercih ettiği alt giyim ürünleri arasında yer alan taytlar, rahat yapıları ile günlük ve spor kombinler için tercih ediliyor. Her yaştan kadının favori parçalarından olan cepli taytlar ise cep telefonu gibi kişisel aksesuarları taşımaya da olanak verdiği için farklı renk ve model seçenekleri ile son zamanların en çok tercih edilen tasarımları arasında listeleniyor. Siz de kaliteli bir cepli tayt arıyorsanız okumaya devam edin!

Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Pratik kullanımı ve rahat yapıları ile hem günlük giyimde hem spor aktivitelerinde tercih edilen cepli taytlar, birçok marka tarafından zengin bir yelpazede sunuluyor. Renk renk, desen desen tasarlanan ürünler; uzun süreli kullanım imkânı veren kaliteli kumaşlarıyla kullanıcıları memnun ediyor. Eğer kalitesiyle sizi yarı yolda bırakmayacak, kullanışlı yapılarıyla ihtiyacınıza cevap verecek cepli tayt arayışındaysanız doğru yerdesiniz. İşte kalbinizi fethedecek modeller!

1. Yoga, fitness ve koşu için: Hiamigos Yüksek Bel Cepli Tayt

Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

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Hiamigos Yüksek Bel Cepli Tayt; süper yumuşak ve nefes alabilen kumaşı, dört yönlü esneme özelliği ile her türden spor aktivitesinde kullanılabilecek modellerden biri. Nem emici özelliği sayesinde yoga yaparken asanalar kolayca gerçekleştirilebiliyor. Boydan boya düz dikişli tasarıma sahip ürün, yüksek beli sayesinde alt karnı toparlıyor ve kusursuz bir beden görünümü yaratıyor. Dört farklı renk seçeneği bulunan ürün, geniş bir beden aralığı ile satışa sunuluyor. Yanlarda yer alan iki adet cebiyle telefon ve anahtar gibi küçük eşyalar rahatlıkla taşınıyor.

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2. Pantolon görünümüyle her alana uygun: Mrs Moda Cepli Pantolon Görünümlü Tayt

Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Sokak stilinin önemli parçaları arasında yer alan taytların en yaratıcı tasarımları olarak değerlendirilen pantolon görünümlü modeller, her yaştan kadının vazgeçilmezi. MRS.Moda Cepli Pantolon Görünümlü Tayt da farklı renk seçenekleri ve esnek yapısı ile maksimum rahatlık sağlıyor. Gerek spor aktiviteleri, gerek günlük kullanım için tercih edilebilen pantolon görünümlü tayt, spor ayakkabılarla kombinlenmelerinin yanı sıra mevsimine göre farklı tasarımdaki ayakkabı ve terliklerle de uyum yakalıyor. Siz de bu kurtarıcı parçaya için elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

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3. Hem iç hem dış cepli tasarımlar: Tom Shoo Spor Taytı

Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Yumuşak dokusu, yüksek beli ve esnek yapısının yanı sıra cilt dostu kumaşlarla üretilen Tom Shoo Fitness ve Yoga Taytı; bel, kalça ve bacaklara rahatlıkla uyum sağlıyor. İdeal yoga taytları arasında yer alan model, gümüş yansıtıcı zarif çizgi elemanlarıyla göz kamaştırıyor. Günlük ihtiyaçlar için iki adet derin cebi bulunan tayt, kalça kaldırma özelliğine de sahip. Modelin serbest kesimli tasarımı sayesinde kullanıcılar taytı kendi bacak boyuna göre rahatlıkla ayarlayabiliyor. Düz dikişleriyle cildi tahriş etmeyen ve konforlu bir spor deneyimi sunan model incelemeden geçmeyin!

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4. Tayt tasarımında farklılık arayanlar için: Xhan Tül Detaylı Siyah Yüksek Bel Tayt

Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Xhan Tül Detaylı Siyah Yüksek Bel Tayt pamuklu dokuma kumaşıyla son zamanların en çok tercih edilen tayt modelleri arasında yer alıyor. Kullanıcıların beğenisini kazanan ürün, rahat kalıbıyla casual tarzını yansıtmak isteyenlerin radarına giriyor. Skinny olarak tasarlanan model, bilek üzerinde kalan boyuyla rahat kullanılıyor. Tül detaylarıyla benzerlerinden ayrılan ürün; tişört, sweatshirt ya da crop gibi spor parçalarla kombinlendiğinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yanlarda yer alan iki adet cebinde de tül kullanılan modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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5. Desenli tasarımlar: Crz Yoga Yüksek Bel Tayt

Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

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Tercihlerini düz renklerin dışında desenli modellerden yana kullananlar için tasarlanan Crz Yoga Yüksek Bel Tayt, dört yönlü esneyebilen yumuşak kumaşı ile nemi dışarı atmada en yüksek performansı gösteren modellerden biri. Ekstra konfor için anahtar ve telefon gibi eşyaları taşımak üzere yan bölümlerinde cepler yer alıyor. Güç antrenmanı, dış mekân aktiviteleri ya da günlük giyim için tercih edilebilecek model, bedene rahatça uyum sağlaması için gizli bel ipine de sahip. Yumuşak sıkıştırmalı elastik malzemesiyle vücuda kusursuz bir görünüm kazandıran modeli kaçırmayın!

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6. Rahatlığı ve konforu şortlarda da arayanlar için: Cervus Çift Cepli Şort

Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Cervus Çift Cepli Şort; toparlayıcı özelliğiyle karın, kalça ve basen bölgelerini daha sıkı göstererek daha zarif bir duruş yakalamayı sağlıyor. Yaz mevsiminde de tayt kullanmayı seven kadınların ilk alternatifi arasında yer alan ürün, dört yöne esneyen sıkı dokuma teknolojisi sayesinde iç göstermiyor. Model üzerinde bulunan ekstra esnek bel kuşağı, farklı türden spor aktivitelerini yaparken hareket kolaylığı sunuyor. Çift katmanlı yapısıyla şık bir ağ görünümüne sahip model, iki farklı renk seçeneğinin yanı sıra geniş beden aralığıyla hemen herkese hitap ediyor.

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7. Vücut şeklini alan mükemmel tasarım: Domoda Yüksek Bel Cepli Biker Tayt

Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Domoda Yüksek Bel Cepli Biker Tayt, küçük eşyaları rahatça taşımayı sağlayan cep tasarımları ile spor aktiviteleri sırasında konfor sağlıyor. Hareketleri kısıtlamaması için belinde lastik kullanılmadan tasarlanan ürün, aynı zamanda hamile kadınlar için de son derece ideal seçenekler arasında yer alıyor. Belinde lastik olmamasına rağmen vücudu tamamen saran yüksek bel tasarımı sayesinde düşme ya da kayma risklerini ortadan kaldırıyor. Beş farklı renk seçeneği ve geniş beden skalasıyla hemen her zevke hitap ediyor. Severek kullanacağınız iç göstermeyen tayt sizi bekliyor, acele edin!

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