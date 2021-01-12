Telegram WhatsApp uygulamasının yerini alabilir

Geçtiğimiz haftaya damga vuran konulardan birisi de Facebook’un WhatsApp kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişiklik olmuştu. Bu değişiklik ile birlikte WhatsApp’taki veriler Facebook ve Facebook şirketleriyle paylaşılabilecekti.

Haliyle bu duruma olan tepkiler çığ gibi yükseldi. Tepkiler üzerine Facebook, Avrupa ülkelerindeki kullanıcıların yeni sözleşme şartlarından etkilenmeyeceğini duyurdu.

Türkiye ise Avrupa’dan muaf tutularak bu şartın dışında bırakıldı. Yani Türkiye’deki kullanıcılar WhatsApp’ın yeni sözleşmesini kabul etmeden uygulamayı kullanmaya devam edemeyeceklerdi.

WHATSAPP'I BIRAKIP TELEGRAM'A GEÇİŞ YAPTILAR

Nitekim bu durum Türkiye’de tepki ile karşılandı. Pek çok kullanıcı WhatsApp’ı silerek, Telegram’a geçmeye başladı.

Tabi ki şunu belirtmemiz gerekiyor. Telegram’da normal gönderdiğiniz mesajlarda uçtan uca şifreleme sistemi yok. Bunun için mesajın şifrelenmesini istiyorum seçeneğini işaretlemeniz gerekli.

Sadece hafta sonunda binlerce kişi WhatsApp’ı silerek Telegram kullanmaya başladı. Telegram’ın hayli fonksiyonel bir uygulama olduğu kesin. Ayrıca kullanıcı sayısı da Signal ve benzeri uygulamalara nazaran hayli fazla. Bu sebepten ötürü WhatsApp’ın yerine geçebilecek en güçlü ismin Telegram olduğunu söyleyebiliriz.

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