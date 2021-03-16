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Telesiyejde asılı kalan adam metrelerce yüksekten yere düştü

16.03.2021 19:27 | Son Güncelleme:
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Çin’in Hebei eyaletinde bulunan Wanlong Kayak Merkezi’nde telesiyejden düşmek üzere olan turist, diğer yolcular tarafından son anda montundan yakalanırken, talihsiz adam bir süre sonra metrelerce yüksekten yere düştü.

Çin’in başkenti Pekin’in yaklaşık 120 mil kuzeybatısındaki Hebei eyaletinde bulunan Zhangjiakou’nun Chongli bölgesindeki Wanlong Kayak Merkezi’nde dün bir turist telesiyejden düştü. Talihsiz adam, son anda telesiyejdeki diğer yolcular tarafından montunda yakalanması ile metrelerce yüksekte bir süre asılı kaldı. Görevlilerin yardım etmek için telesiyeje tırmandığı sırada ise talihsiz adam, montunun yolcuların elinden kayması ile metrelerce yüksekten yere düştü.

TELESİYEJDE YER DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN DÜŞMÜŞ

Yetkililer, talihsiz adamın hareket halindeki telesiyejde yer değiştirmek istediği sırada düştüğünü belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan turistin, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Öte yandan geçtiğimiz Ocak ayında ise Chongli bölgesinde bulunan 7 kayak merkezinden 1’inde açıktaki bir kabloya takılarak düşen bir turist, ağır şekilde yaralanmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

(İHA)

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