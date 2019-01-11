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Teleskopla çocukların ve gençlerin ilgisini camiye çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir imam, gençlere ve çocuklara camide namaz kılma alışkanlığı kazandırmak için yatsı namazı sonrası caminin çatı katına kurduğu teleskopla cemaate gökyüzünü izlettiriyor - İmam Recep Çeri: - "Cami cemaatimiz ve gençlerle her gün yatsı namazına müteakip ay ve yıldızların durumuna göre teleskopla seyir yapıyoruz. Gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca camiye gelenlerin sayısında artış oldu"

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cami imamı, insanları namaz vakitleri camiye çekebilmek için yatsı namazı sonrası caminin çatı katına kurduğu teleskopla cemaate gökyüzünü izlettiriyor.

Kadirli Miraç Cami imamı Recep Çeri, camiye gelen cemaat ve özellikle gençlerin sayısını artırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Camimin çatı katına teleskop yerleştiren Çeri, yatsı namazı sonrası havanın açık olduğu zamanlarda namaza gelen cemaate yıldızları ve gezegenleri izlettiriyor.

AA muhabirine, daha önce hayatında hiç teleskop kullanmadığını söyleyen imam Recep Çeri, bu fikrin aklına namaz vaktini beklerken birkaç gençle sohbet ettiği sırada geldiğini söyledi.

Fikrini ilçe kaymakamı ve müftüsüyle de paylaştığını dile getiren Çeri, "Fikrimle ilgili "Minare gölgesinden yıldızları seyrediyorum" isimli bir proje hazırladım ve kendilerine sundum. Olumlu yanıt alınca hayırseverlerin katkısıyla camiye bir teleskop aldık ve çatı katına kurduk" dedi.

Havanın müsait olduğu akşamlar yatsı namazına gelen cemaatin teleskopla gezegen ve yıldızları yakından seyretme şansı bulduğunu dile getiren Çeri, "Cami cemaatimiz ve gençlerle her gün yatsı namazına müteakip ay ve yıldızların durumuna göre teleskopla seyir yapıyoruz. Gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca camiye gelenlerin sayısında artış oldu. Cami cemaatimiz fazlalaştı. Değişik mahallelerden bile camiye gelenler var." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu, projenin amacının gençleri ve çocukları camiye alıştırmak olduğunu söyledi. Gündoğdu, "Gençler, istek ve arzuları doğrultusunda yaşamayı seviyorlar. Onları camiyi sevdirme ve camide namazı sevdirme niyeti ile böyle bir proje ortaya koyan Recep Çeri hocamızı kutluyorum. Tüm gençlerimizi camiye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cami cemaatinden Ali Vardar, hayatında ilk kez teleskop kullandığını belirterek, "İlk defa bir camiye teleskop geldiğini gördük. Teleskopla ay ve yıldızları izleme fırsatı bulduk. İyice baktık. Çok memnun olduk. Aynı Çukurova tarlası gibi hoş bir görüntüydü." dedi.

Camiye gelen gençlerden Fatih Çaylı da teleskopla ilk defa ay ve yıldızı yakından gördüğünü belirterek, çok sevindiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
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