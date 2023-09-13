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TEM'de korkunç kaza! Kalbi duran bebek hayata döndürüldü

13.09.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada kalbi duran bebek, ekiplerin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Trafiğe kapanan yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

TEM'de korkunç kaza! Kalbi duran bebek hayata döndürüldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolunun Körfez ilçesi Şirinyalı geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 5 aracın zincirleme kazaya karışması üzerine ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada araçlarda bulunan 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kalbi duran bebeğe kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Trafiğe kapanan yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)

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