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  4. TEM Otoyolu'nda başıboş lastiğin kilometrelerce süren tehlikeli yolculuğu! O anlar kamerada

TEM Otoyolu'nda başıboş lastiğin kilometrelerce süren tehlikeli yolculuğu! O anlar kamerada

27.06.2024 15:59
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27.06.2024 15:59
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Silivri'de TEM Otoyolu'nda bir kamyonetten kopan lastik, kilometrelerce yolculuk yaptı. Herhangi bir kazaya neden olmayan lastiğin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde ilerleyen bir kamyonetin lastiği bijonlarının gevşemesi sonucu yerinden çıktı. Yerinden çıkan lastik, otoyol üzerinde kontrolsüz şekilde savrularak ilerlemeye başladı.

Durumu fark etmeyen sürücü ise uzaklaştı. Lastiği fark eden başka bir sürücü, yolun eğimli olması nedeniyle sağa sola çarparak ilerleyen lastiğin diğer araçlara ve trafik akışına zarar vermemesi için çaba sarf etti. Duyarlı sürücü bir yandan dörtlü ikaz ışıklarını yakarak diğer sürücüleri uyarırken, bir yandan da kontrolsüz şekilde ilerleyen lastiği güvenli bir bölgeye çekebilmek için durana kadar kilometrelerce takip etti.

Olay anı ise, sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Silivri Tem otoyolu lastik tem
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