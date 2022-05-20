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Temel atma töreninde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müteahhide: 'Sen nasıl Fatih'in torunusun? Bunu değiştirelim biz'

20.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katıldı. İnşaatın bitiş süresini öğrenmek için müteahhidi yanına çağıran Erdoğan'ın sözleri törene damga vurdu. Erdoğan törende müteahhit için, "Sen nasıl Fatih'in torunusun. Bunu değiştirelim biz." demesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı programda müteahhitle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin bitiş tarihinin 36 ay olduğunu duyunca konuşma yaptığı sırada müteahhidi yanına çağırdı.

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"SEN NASIL FATİH'İN TORUNUSUN?"

Erdoğan, "Sen nasıl Fatih torunusun? Bu müteahhidi değiştirelim biz. Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü? Olmaz. 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde bitirmeniz lazım. Burada etrafta rahatsız olacak kimse yok zaten. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Gece gündüz full time çalışacaksınız" dedi.

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36 AYDAN 12 AYA DÜŞTÜ

Erdoğan'ın konuşmasının başında bitiş süresini 36 ay olarak açıklayan müteahhidin Erdoğan'ın tepkisinden sonra önce 30 ay sonra 24 ay en son 12 ay'a düşmesi dikkat çekti.

Erdoğan daha sonra törene katılanlara dönerek "Duydunuz, şahitsiniz, 12 ayda bitirecek." ifadelerini kullanması sözleri alkışlandı.

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan

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