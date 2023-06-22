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  4. Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni parti kuruyor! İsmi belli oldu, işte kulislerde konuşulanlar

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni parti kuruyor! İsmi belli oldu, işte kulislerde konuşulanlar

22.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet, DEVA ve Gelecek partileri TBMM'de daha fazla söz sahibi olabilmek için yeni bir çatı parti altında birleşerek grup kurmaya hazırlanıyor. Kulislerde çatı partinin isminin netleşmeye başladığı da konuşuluyor. Öne çıkan iki isim var; Demokrasi Birliği ya da Demokrasi İttifakı...

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni parti kuruyor! İsmi belli oldu, işte kulislerde konuşulanlar

Kulislerde konuşulanlara göre Saadet, DEVA ve Gelecek partilerini TBMM'de birleştirecek çatı partinin ismi netleşme başladı. Demokrasi Birliği veya Demokrasi İttifakı ismi öne çıkıyor. Genel başkanlar bir araya geldi sonra da partilerin yetkili kurulları çalışmaya başladı.

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7'ŞER VEKİL OLACAK

Saadet, DEVA ve Gelecek çatı parti formülü ile TBMM'de grup kurmanın yollarını arıyor. Yeni partinin genel başkanı, mevcut başkanların dışında ama 3 parti başkanının iradesine ve saygınlığına gölge düşürmeyecek temsili bir isim olacak. Yeni partinin Meclis grubunda her partiden 7'şer vekili olacak. Grup başkanvekillikleri eşit olarak paylaşılacak. Grup toplantılarında 3 partinin genel başkanları dönüşümlü olarak konuşacak ama genel başkanlar milletvekili olmadığı için konuşmaları Meclis TV'den yayınlanmayacak.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Kanal D'nin haberine göre 3 parti arasında devam eden grup kurma çalışmalarıyla ilgili olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, fazla detay vermeyerek "Olur mu olmaz mı zaman gösterecek" dedi.

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