HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Temel Karamollaoğlu'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

13.05.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Siyonist yöneticilerin, camilere ibadet esnasında saldırmayı, kendileri için görev addettiğini belirterek, "Bütün dünya, İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde bunu telin ediyoruz. Onun ötesinde bir şey yapamıyoruz" dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı namazını Ankara Balgat'taki Hamidiye Camii'nde kıldı. Namaz sonrası partililerle sohbet eden Karamollaoğlu, çıkışta basına açıklamada açıklamada bulundu. Üzüntülü ve acılı bir dönemde bayramın idrak edildiğini bildiren Karamollaoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarına maruz kalan Filistinli Müslümanlar ve Mescid-i Aksa hakkında değerlendirme yaptı.

"ONUN ÖTESİNDE BİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Karamollaoğlu, dünyadaki salgının, bayramları bayram gibi idrak etme imkanını yok ettiğini belirterek söze başlayarak, şunları söyledi:

"Öbür taraftan maalesef ilk kıblemiz olan Kudüs Mescid-i Aksa şu anda zulme maruz bırakılan bir hale döndü. Oradaki Siyonist yöneticiler, fiilen camilere ibadet esnasında saldırmayı, kendileri için adeta bir görev addetmeye başladı. Bütün dünya İslam alemi ayağa kalktı ama sadece oturduğumuz yerde bunu telin ediyoruz. Onun ötesinde bir şey yapamıyoruz. Maalesef güya insanlıktan, adaletten, huzurdan bahseden, kendilerini de gelişmiş olarak gören ülkeler ise sadece seyrediyor. Burada Müslümanların üzerine büyük mesuliyet, büyük bir vebal yükleniyor. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Yetmiyor güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Eğer bizim gücümüz zalimlerin gücünü bertaraf edecek seviyeye gelmemişse gelecek sene bu zulüm yine işlenecek. Biz yine sadece lanetleyerek geçireceğiz zamanımızı."

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Siyasilerden Mescid-i Aksa açıklaması: Bu zulme ortaklarSiyasilerden Mescid-i Aksa açıklaması: Bu zulme ortaklar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.