Temiz uçuşun kapısı aralanıyor! Hidrojenle uçan uçak rekor kırdı

Temiz enerji son yılların en önemli gündem maddesi olurken, sürdürülebilir enerjinin kullanımıyla alakalı yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden biri de hidrojenle çalışan uçak HY4. Stuttgart merkezli Alman havacılık şirketi H2FLY'nin uçağı HY4, bir rekora imza atmış durumda.

HİDROJENLE ÇALIŞAN UÇAKTAN DÜNYA REKORU!

H2FLY, dört kişilik HY4'ün dünya rekoru kırdığını duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre uçak 13 Nisan'da 7,000 ft (2,134 metre) irtifaya ulaştı. Ayrıca, 12 Nisan'da Stuttgart'tan Friedrichshafen'e uçarak 124 km yol katetti.

H2FLY'nin kurucu ortağı ve CEO'su Dr. Josef Kallo, "Bu, H2FLY için dikkate değer bir başarı, çünkü bugüne kadar iki ticari havalimanı arasında hidrojenle çalışan başka hiçbir yolcu uçağı uçmadı" dedi. Kallo ayrıca, "HY4 uçağımızla 7.000 feetin üzerinde bir irtifaya ulaşarak yeni bir dünya rekoru olduğuna inandığımız şeyi kırdığımız için de heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

145 KM/S HIZ...

İlk kez 2016 yılında havalanan HY4'ün çift gövde tasarımına sahip Pipistrel Taurus G4 uçağını temel aldığı ifade edildi. Hidrojen yakıt hücresi temelinde Hydrogenics ve DLR Institute of Engineering Thermodynamics (DLR) imzasını taşıyan uçağın minimum yük ve optimum uçuş koşulları altında 145 km/s seyir hızına çıktığı aktarılırken, 900 mile (1,500 km) kadar tahmini bir menzile sahip olduğunun altı çizildi.

H2FLY'nin sadece birkaç yıl içinde 1.240 mil (2.000 km) mesafeye kadar 40 yolcu taşıyan hidrojen-elektrikli uçaklar uçurmayı amaçlıyor.

