Tencent Games'ten yeni global oyun markası: Level Infinite

Oyun geliştiricisi Tencent Games, yeni global oyun markası Level Infinite’i tanıttı.

İŞTE LEVEL INFINITE'İN LİSTESİNDEKİ OYUNLAR

Level Infinite’in açıklanan ilk oyun listesinde; NExT Studios’un PC oyunu Synced: Off Planet ve mobil oyunu Don’t Starve: Newhome oyunlarının yanı sıra, Lightspeed & Quantum Studios ve TiMi Studio Group ile farklı üçüncü parti geliştiricilerin oyunları ile Arena ve Valor: Yeni Çağ gibi yeni ve güncellenmiş oyunlar yer alıyor.

Level Infinite, kendi oyunlarını yayınlayan farklı stüdyoların oyunlarıyla listesini zenginleştiriyor: Fatshark’ın PC ve konsol için şu an oynanabilen oyunu Warhammer: Vermintide 2 ve gelecek yıl yine PC ve konsollar için çıkarılacak Warhammer 40,000: Darktide oyunları, Sharkmob’un 2022’de piyasaya sürülecek Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oyunu, 10 Chambers’ın şu anda erken erişimle Steam’de oynanabilen GTFO oyunu, Daha önce 2022 yılında PC ve konsollara geleceği açıklanan Metal: Hellsinger ile, Funcom’un The Game Awards etkinliğinde duyuracağı yeni oyunu.

TENCENT GAMES CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Level Infinite’in hayata geçişinin, Tencent Games’in küresel bir yayıncı ve güvenilir bir marka olarak evriminde bir sonraki aşamayı temsil ettiğini belirten Tencent Games Global CEO’su Michelle Liu, “Nerede ve nasıl oynarlarsa oynasınlar, oyunculara yüksek kaliteli oyunlar getirmek için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

(İHA)