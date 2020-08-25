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Tente dehşeti! 3 kadın yolcu ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Bursa’da yol kenarına park eden TIR'ı geçmek isteyen yolcu otobüs sürücüsü bir iş yerinin tentesine çarptı. Yaklaşık 3 metre uzayan tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Demirin otobüsteki 3 kadın yolcuyu teğet geçtiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

Tente dehşeti! 3 kadın yolcu ölümden döndü

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki TIR'ı görünce sollamak için sol şeride geçti. Tam TIR'ı sollayacağı esnada işyerinin tentenin mesafesini kestiremeyen sürücü, tenteye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi. Şans eseri 3 kadın yolcuya bir şey olmazken, otobüste büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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