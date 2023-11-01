Tepki büyüyor! O ülke İsrail Büyükelçisini geri çağırdı

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken Ürdün, İsrail’den büyükelçisini geri çekti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak Ürdün’ün İsrail Büyükelçisinin geri çağırıldığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NEDENİYLE BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILDI

Açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman el-Safadi’nin ayrıca İsrail’e, Ürdün’ü güvenlik önlemleri nedeniyle terk eden büyükelçisini geri göndermemesi için bilgi verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, büyükelçilerin görevlerine dönüşünün İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmasına bağlı olduğu aktarıldı. (İHA)





