Terme'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor

"Terme Kaymakamlığı, Belediye, SASKİ Şube Müdürlüğü, İtfaiye, AFAD ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince kriz masası oluşturularak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Terme Belediyesi Beyaz Masa'ya gelen çağrı ve talepler alınarak, anlık müdahale edilebilmesi için ilgili kurumlara bildirilmiştir. Ayrıca ilk andan itibaren vatandaşlarımızın temel ihtiyacı gıdalar temin edilerek afetzedelere ulaştırılmış, evinde kalacak durumda olmayan afetzedeler imkanlar doğrultusunda araç ve ambulans tahsis edilerek evlerinden alınıp misafirhanelere yerleştirilmiş, afetin yaraları en aza indirilmeye çalışılmıştır."

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Haziran akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle su baskını, sel ve heyelan meydana gelen Terme ilçe genelinde 400 evde hasar oluştuğu, birçok mahalle yolunun toprak kayması sonucu ulaşıma kapandığı, içme suyu yataklarının çökmesi nedeniyle suların kesildiği belirtildi.

Ekiplerin afetin izlerini silmek için yoğun mesai harcadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terme Belediyesi 50 araç ve 75 personel, Büyükşehir Belediyesi 17 araç, SASKİ Şube Müdürlüğü 17 araç, Atakum Belediyesi 3 araç, İlkadım Belediyesi de 4 araç ve 50 personelle ilk andan itibaren sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalara başlamıştır. Terme Belediyesi ekipleri 7 gün boyunca Evci, Karasu, Yahyalı, Çamlık, Miliç, Sakarlı, Hürriyet, Hüseyinmescit ve Kocaman mahallelerinde bin 200 haneye 5 bin 600 şişe içme suyu, 300 haneye bin 200 ekmek, 290 haneye gıda kolisi ve 630 haneye kullanım suyu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Evci ve Karasu mahallelerinde 2 haneye kıyafet dağıtımı yapılmış, Karasu, Evci ve Hüseyinmescit mahallelerindeki 4 haneden 20 vatandaşımız öğretmenevi ve imam hatip yurdunda misafir edilmiştir."

Açıklamada, 50 personelle gece gündüz sahada olan SASKİ Şube Müdürlüğü tarafından tıkalı büzlerin açıldığı, ızgaraların temizlendiği, Emir Yusuf ve Gölyazı içme suyu gruplarındaki 20'şer mahalleye içme ve kullanma suyu sağlandığı, 50 iş yeri ve meskenden su tahliyesi yapıldığı bildirildi.

Selden zarar gören vatandaşların çok acil maddi ihtiyaçlarının Terme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılandığı belirtilen açıklamada, "AFAD ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden selzedelerimizin yaralarının sarılması için talep edilen ödeneğin dağıtımı, kesin hasar tespit sonuçlarına göre Terme Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecektir." bilgisi verildi.

