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Terör örgütünün 'yakın' talimatı üzerine harekete geçmişler! Para karşılığı... 'Ateşin Çocukları' böyle yakalandı

14.07.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'dan talimat aldılar, para karşılığında orman yangınları çıkarıp Türkiye'nin gündemine yerleştiler: Geçtiğimiz yıl Adana'da orman yakan 'Ateşin İnisiyatifi Çocukları' adlı yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda 'orman' terörünün adımları bir bir ortaya çıktı. PKK'dan birçok noktada orman yakma talimatı alan ve onu finanse eden kişiler yakalandı.

Terör örgütünün 'yakın' talimatı üzerine harekete geçmişler! Para karşılığı... 'Ateşin Çocukları' böyle yakalandı

Dünyada rekorlar kırılırken Türkiye'de de sıcakların doruk noktaya ulaşması orman yangınlarını tetikliyor ancak bir yandan da 'orman' teröristleri iş başında. Geçtiğimiz yıllarda kasıtlı olarak çıkarılan orman yangınları da uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilmiş, yüksek miktarda ormanlık alan zarar görmüştü. Terör örgütü PKK'dan aldıkları talimat üzerine orman yangını çıkaran 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyeleri gözaltına alındı.

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8 AY BOYUNCA YANGIN NOKTALARINDAKİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK’nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.’yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, TEM Acil Müdahale Timi’nin yaptığı eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

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PKK'DAN TALİMAT: 'ORMANLARI YAKIN!'

Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.’nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi.

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ORMAN YANGINI ÇIKARANA BARINMA, BESLENME, ULAŞIM...

Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

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(İHA)

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pkk orman yangını ateşin çocukları

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