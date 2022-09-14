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  4. Terörist mağaraları böyle görüntülendi! Ayakta bile yürünmüyor, jeneratör bulunuyor

Terörist mağaraları böyle görüntülendi! Ayakta bile yürünmüyor, jeneratör bulunuyor

14.09.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Mehmetçik, teröristlerin saklandığı iki mağarayı tespit etti ve içindeki çok sayıda silah ile mühimmatı ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) mağaraların görüntülerini paylaştı. Güçlükle yürünen ve tünellerin bitmediği mağarada jeneratör bulunması dikkat çekti.

Terörist mağaraları böyle görüntülendi! Ayakta bile yürünmüyor, jeneratör bulunuyor

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam edereken teröristlerin saklandığı mağaralar da tespit ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurduğu iki terörist mağarasının görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Görüntülerde ayakta güçlükle yüründüğü görülen mağaralarda jeneratörden yaşam alanlarına dahi birçok dikkat çeken detay yer alıyor.

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400'DEN FAZLA MAĞARA VE SIĞINAK BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 18 Nisan gecesi başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda 150'nci gün geride bırakılırken, bugüne kadar operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 400'ün üzerinde mağara ve sığınak bulundu.

Bölgedeki 2 bine yakın mayın ve el yapımı patlayıcıyı imha eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 371 teröristi etkisiz hale getirdi.

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AYAKTA YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI MAĞARADA JENERATÖR DAHİ BULUNUYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında, teröristlerin silah deposu olarak kullandığı iki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini pazartesi günü açıklamıştı.

Bakanlık söz konusu mağaralara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Görüntülere göre, birçok girişi olan mağarada oda olarak kullanılan çeşitli alanlar bulunuyor. Ayakta yürümenin mümkün olmadığı ve tünellerle diğer alanlara bağlanılan mağarada jeneratörün dahi bulunduğu görülüyor.

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Söz konusu mağarada, aralarında keskin nişancı tüfeği, uçaksavar silahları ve makineli tüfeklerin de bulunduğu 359 silah ile bunlara ait yüzlerce mühimmat ele geçirildi.

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Çok sayıda silah yedek parçası ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
terörist mağara jeneratör
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