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Terörist sokakta yürürken diken üstünde! Emniyet ile MİT'in operasyonunda yakalanmıştı, dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı

13.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, aylar süren çalışmalar sonucunda İstanbul'da operasyonla yakalanmıştı. Örgütün liderlerinden Kureyşi ve Bağdadi'nin de hocalığını yaptığı belirtilen Sumaidai'nin operasyon öncesi takip edildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sumaidai'nin yürürken tedirgin hareketleri dikkat çekti.

Terörist sokakta yürürken diken üstünde! Emniyet ile MİT'in operasyonunda yakalanmıştı, dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ'ın sözde liderlerinden ve Bağdadi ile Kureyşi'nin hocası diye belirtilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'ye girdiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin yürüttükleri çalışmalar neticesinde yaklaşık 7 ay önce Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi.

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KILIK KIYAFET DEĞİŞTİREREK GİZLENMEYE ÇALIŞMIŞ

Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takarak kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla zanlı gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KUREYŞİ İLE BAĞDADİ'NİN HOCASI

DEAŞ içinde önemli bir konumda olan, örgüt içerisinde daha önce Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı görevini üstlendiği belirtilen, daha sonra verdiği fetvalarla örgütün dünyadaki eylemlerine yön verdiği, örgüt liderlerinden Kureyşi ve Bağdadi'nin de hocalığını yaptığı vurgulanan Sumaidai'nin İstanbul'da takip edildiği görüntüler ortaya çıktı.

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YÜRÜRKEN DİKEN ÜSTÜNDE

Görüntülerde peruk taktığı görülen Sumaidai'nin yolda yürürken sık sık arkasını kontrol etmesi dikkat çekti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terörist
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