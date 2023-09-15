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  4. Teröristler yakalanmıştı! AVM'deki bomba böyle patladı görüntüler ortaya çıktı

Teröristler yakalanmıştı! AVM'deki bomba böyle patladı görüntüler ortaya çıktı

15.09.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da bir AVM'de çantası birden alev alan Doğukan B. ile yanında bulunan Sinan A. gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şans eseri herhangi bir can kaybına yol açmayan patlama anı görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, patlayıcı düzenek bulunan çantayı AVM'de bulunan ünlü bir giyim markasının mağazasına bırakacakları saptandı.

Teröristler yakalanmıştı! AVM'deki bomba böyle patladı görüntüler ortaya çıktı

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde dolaşan Doğukan B. 'nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev aldı. Çantanın alev almasıyla şüpheli ihbar üzerine Doğukan B. ve Sinan A. gözaltına aldı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde iki şüpheli yürürken bir anda patlama oluyor. Bu sırada şüphelilerin yanından geçenler de büyük panik yaşıyor.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti. S.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

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Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'na da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı.

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Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Bayrampaşa AVM çanta

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