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Terziye gitmeye son! Elbisenizi daraltmak için daha kolay bir yol yok

08.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elbiseniz ne kadar güzel olursa olsun bol göründüğünde istenmeyen bir duruşa sebep oluyor. Bu nedenle sıklıkla terziye gidiyor olabilirsiniz. Ancak elbisenizi terziye gitmeden çok kolay bir şekilde daraltmanız mümkün. TikTok'ta paylaşılan bu kıyafet hilesini mutlaka denemeniz gerekiyor.

Terziye gitmeye son! Elbisenizi daraltmak için daha kolay bir yol yok

Terzi gönderilen elbiseleri uzun süre beklemekten sıkıldıysanız bu soruna bir dur demenizin zamanı geldi! Son günlerde TikTok'ta paylaşılan evde elbise daraltma hilesini deneyenler bu teknikten oldukça memnun kaldılar. Oldukça kolay olan bu daraltma yöntemi ile terzilere para vermeye son verebilirsiniz.

@kristinakacheeva How To Make A Dress Fit Tighter #howto #diyfashion #summerdiy #hack #fashionhacks #stylehacks #styletips #hacks #lifehack #fyp #fashionhack #foryou ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依

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Uyguladığı tekniği TikTok hesabından paylaşan Kristina Kacheeva'nın elbise daraltma yönteminde ihtiyacınız olanlar iki çengelli iğne ve uygun bir ip. Çengelli iğneleri ters çevirdiğiniz elbisenin iki ucunu tutturduktan sonra ip ile belinize uygun ölçü olacak şekilde daraltma yapabilirsiniz.

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