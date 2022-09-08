Terziye gitmeye son! Elbisenizi daraltmak için daha kolay bir yol yok

Terzi gönderilen elbiseleri uzun süre beklemekten sıkıldıysanız bu soruna bir dur demenizin zamanı geldi! Son günlerde TikTok'ta paylaşılan evde elbise daraltma hilesini deneyenler bu teknikten oldukça memnun kaldılar. Oldukça kolay olan bu daraltma yöntemi ile terzilere para vermeye son verebilirsiniz.

Uyguladığı tekniği TikTok hesabından paylaşan Kristina Kacheeva'nın elbise daraltma yönteminde ihtiyacınız olanlar iki çengelli iğne ve uygun bir ip. Çengelli iğneleri ters çevirdiğiniz elbisenin iki ucunu tutturduktan sonra ip ile belinize uygun ölçü olacak şekilde daraltma yapabilirsiniz.

