Tesadüfen bulduğu karışım sayesinde günlerce toz almıyor! Bu karışım sürekli toz alma derdini bitiriyor

Bahar ve bayram temizlikleri yaklaşırken birçok kişi evin her köşesini uzun süre temiz tutmak için temizlik tüyoları arıyor. Mobilyaların tozu her gün alınsa bile kısa süre içerisinde eski haline dönebiliyor. Bu problemi çözmek için toz tutmayan sprey ürünler aranıyor. Ancak kimyasal ürünlere para vermek yerine evde yapacağınız toz tutmayan temizlik spreyi de oldukça etkili sonuçlar sağlıyor.

İnternette tesadüfen bulduğu toz tutmayan temizlik sprey tarifini veren bir kadın bu spreyin günlerce toz almamasını sağladığını belirtiyor.

TOZ TUTMAYAN SPREY KARIŞIMI

Malzemeler

Sirke

Zeytinyağı

Biraz sabun

Yapılışı

Spreyi yapmak için 2 su bardağı su, kiri temizlemek ve dezenfekte etmek için 1 su bardağı sirke, cilalamak ve tozu daha uzun süre uzak tutmak için 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve ekstra temizleme gücü için bir veya iki damla bulaşık sabunu birleştirilir.

