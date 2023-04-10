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Tesadüfen bulduğu karışım sayesinde günlerce toz almıyor! Bu karışım sürekli toz alma derdini bitiriyor

10.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toz almak en oyalayıcı temizlik işi olarak görülüyor. Anında tozlanan mobilyaların üzerindeki kalıntılar rahatsız edici görüntüler yaratıyor. Mobilyaların uzun süre tozlanmaması için çeşitli temizlik ürünleri aranıyor. Ancak evde doğal malzemeler ile yapılan bir karışım günlerce toz almamayı sağlayabiliyor. İşte mucizevi toz tutmayan temizlik spreyi tarifi...

Tesadüfen bulduğu karışım sayesinde günlerce toz almıyor! Bu karışım sürekli toz alma derdini bitiriyor

Bahar ve bayram temizlikleri yaklaşırken birçok kişi evin her köşesini uzun süre temiz tutmak için temizlik tüyoları arıyor. Mobilyaların tozu her gün alınsa bile kısa süre içerisinde eski haline dönebiliyor. Bu problemi çözmek için toz tutmayan sprey ürünler aranıyor. Ancak kimyasal ürünlere para vermek yerine evde yapacağınız toz tutmayan temizlik spreyi de oldukça etkili sonuçlar sağlıyor.

Yeni Proje - 2023-04-10T144540.552

İnternette tesadüfen bulduğu toz tutmayan temizlik sprey tarifini veren bir kadın bu spreyin günlerce toz almamasını sağladığını belirtiyor.

TOZ TUTMAYAN SPREY KARIŞIMI

Yeni Proje - 2023-04-10T144547.408

Malzemeler

  • Sirke
  • Zeytinyağı
  • Biraz sabun

Yapılışı

Spreyi yapmak için 2 su bardağı su, kiri temizlemek ve dezenfekte etmek için 1 su bardağı sirke, cilalamak ve tozu daha uzun süre uzak tutmak için 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve ekstra temizleme gücü için bir veya iki damla bulaşık sabunu birleştirilir.

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temizlik kimyasal mobilya temizlemek toz tozlu tüyo

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