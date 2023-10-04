Tesis yönetimi için önemli çalıştay! Sertifikayı alıp denetimin önemini vurguladılar...

TRKTYD Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından düzenlenen Tesis Yönetim ve Kamu Kurumları Çalışma Kampı 2023 Açılış Programı, İç İşleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, tesis yönetim sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

TRKTYD Kamu Kurumları ve Çalışma Kampı,Programı kapsamında,Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Şube Müdürlüğünün Yol Haritası, Türkiye'nin ikinci yüzyılında Tesis Yönetim Sektörünün geleceği gibi önemli konular katılımcılarla paylaşıldı.

TRKTYD Genel Kurulu’nda il temsilcilikleri sertifika ve yetkilendirmeleri yapıldı. Düzce ili il temsilciliğine Esas Yaşam Yönetim Hizmetleri LTD. ŞTİ seçildi. Esas Yaşam Yönetim Hizmetleri temsilcileri Sadullah Mete ve Bülent Abak’a sertifikaları TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı ve TRGYD Genel Başkanı Temel Kazım Eledağ tarafından verildi.

SADULLAH METE: ‘ÖNEMLİ OLAN DENETİM VE VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ’

Açıklamalarda bulunan Sadullah Mete, ‘Yapı denetiminin ve yaşam yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, bir deprem ülkesi. Maalesef 6 Şubat’taki asrın felaketinde de bunu tekrar gördük. Düzce de daha önce deprem nedeniyle büyük acılar yaşadı. Düzce’deki kentsel tesis işletmesi için öncü olduk. Bakanlıkların denetimi de son derece önemli. Denetim konusunda taviz vermeden vatandaşın yapı güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.



