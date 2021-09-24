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‘Bana teşkilatın numarasını verin’ sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kuryeye beraat

24.09.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin" ifadeleri kullanan kurye Cihan Aksu, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

‘Bana teşkilatın numarasını verin’ sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kuryeye beraat

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cihan Aksu katılmadı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Cihan Aksu'nun Tuzla Devriye Ekipler Amirliği'nde koronavirüs denetimi yapan polis memurları tarafından 19 Eylül 2020'de motosiklet üzerinde durdurulduğunu belirtti. Mütalaada polislerin maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere sanıktan kimlik istediği, sanığın kimlik vermeyeceğini söylemesi üzerine polislerin zor kullanacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Polislerin idari para cezası uygulayacağını söylemesi üzerine sanığın "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" diyerek polis memurlarını tehdit ettiği mütalaada ifade edildi.

MÜTALAADA SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Sanık Aksu'nun kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklindeki sözlerle tehdidini göstermek suretiyle birden fazla memura direndiği vurgulanan mütalaada, sanığın teşkilatla kastının ailesi ve arkadaşları olduğu, tehdit kastının olmadığı şeklinde savunma yaptığı hatırlatıldı. Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu öne sürülen mütalaada, Aksu'nun 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar cezalandırılması istendi.

kuryecihanaksu

BERAAT ETTİ

Sanık duruşmaya katılmadığı için son sözü sorulamadı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Cihan Aksu'nun üzerine atılı 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçunun unsurları oluşmadığına kanaat getirerek Aksu'nun beraat etmesine karar verdi. Mahkeme beraat kararının gerekçesi olarak sanık Aksu'nun polis memurlarını etkileyecek herhangi bir yetki ve gücünün bulunmadığının olay anında ve sonrasında yaşananlarla aşikar olduğunu ve suçun unsurlarının oluşmadığını gösterdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla'da 19 Eylül 2020 tarihinde motosikletli kurye Cihan Aksu'nun polisler tarafından durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak sanık Aksu'nın kimliğini vermediği anlatılmıştı. Polislerin uyarısı üzerine sanık Aksu'nun polis memurlarına "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" sözleriyle tehdit ettiği ifade edilen iddianamede, sanık Aksu'nun kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya, eniştemin numarasını gönderin" dediği belirtilmişti.

İddianamede sanık Aksu'nun 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

Duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan ve celse arasında ifadesi alınan Aksu savunmasında "Kendilerine maskemi takacağımı söylememe rağmen idari para cezası kestiler. Bunun dışında onlara herhangi bir şekilde direnmedim, hakaret etmedim" demişti.

DHA

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