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  4. Testi pozitif çıkan kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Testi pozitif çıkan kişi yolcu otobüsünde yakalandı

31.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Yakakent ilçesinde koronavirüs testi testi pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek otobüsle yolculuk yapan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Testi pozitif çıkan kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Samsun-Sinop karayolu Dikmen Kavşağı mevkisinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir otobüste yolcuların HES kodları sorgulandı. Yapılan uygulamada Y.Y.(49) isimli şahsın yapılan HES kodu sorgulamasında pozitif olduğu tespit edildi. Karantina ihlalinde bulunan şahıs, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’na götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.
Jandarma ekipleri şahıs hakkında 1593 sayılı Kanun’un 282. maddesi gereğince 3 bin 469 TL idari yaptırım uyguladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun
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