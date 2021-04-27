Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Arnavutluk'ta operasyon sürüyor

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması için aranıyor. Arnavutluk'ta düzenlenen Thodex operasyonunda, Özer ile bağlantısı olan iki kişi göz altına alınarak ifadelerine başvuruldu. Taraflardan biri kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti. Peki, kırmızı bülten ile aranan Faruk Fatih Özer yakalandı mı? İşte, Arnavutluk soruşturmasının detayları...

FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Milliyet'in haberine göre; Thodex kripto para borsası operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 70 şüpheliden 61'i serbest kalırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyedeki ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerinde dolandırıcılık suçlamalarını reddeden şüpheliler kendilerinin de mağdur edildiğini belirtti. Öte yandan, soruşturma kapsamında dün tutuklamaya sevk edilen ve haklarında Adli Kontrol Kararı verilen 6 şüpheli ile ilgili olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sulh Ceza Mahkemesine tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde itiraz yapıldı.