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  4. THY Maymun Çiçeği için 'maske ve eldiven' önlemi aldı mı? Sosyal medyada gündem oldu: Net açıklama geldi

THY Maymun Çiçeği için 'maske ve eldiven' önlemi aldı mı? Sosyal medyada gündem oldu: Net açıklama geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 16:34
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Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel çapta acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsüyle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak THY'nin Afrika seferleri için önlem aldığı iddiası sosyal medyada kendine geniş yer buldu. THY'den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

THY Maymun Çiçeği için 'maske ve eldiven' önlemi aldı mı? Sosyal medyada gündem oldu: Net açıklama geldi

Dünyanın yeni gündemi Maymun Çiçeği virüsü. Afrika ülkerinde hızla yayılan ardından önce Avrupa'da İsveç'te ardından Asya'da Pakistan'da görülen virüsle ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

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MASKE ZORUNLULUĞU GELDİ İDDİASI

Son olarak bazı sosyal medya hesapları virüse önlem almak için THY'nin İstanbul'dan Afrika'ya yapılacak seferlerinde kabin görevlilerine maske ve eldiven takma zorunluluğu getirdiği iddia edildi.

THY YALANLANDI

Mynet'in ulaştığı Türk Hava Yolları kaynakları ise böyle bir uygulamanın olmadığını iddiaların tamamen dezenformasyon olduğunu belirtti.

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SAKARYA'DA BENZERİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da bir Afrika kökenlinin Maymun Çiçeği virüsüne yakalandığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Ardından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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maske Maymun çiçeği virüsü thy
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